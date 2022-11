Le dernier | Sommet des Nations Unies sur le climat

Commentez cette histoire Commentaire

CHARM EL-CHEIKH, Égypte — Les dernières nouvelles sur le sommet des Nations Unies sur le climat à Charm el-Cheikh en Égypte. Sept pays asiatiques ont économisé environ 34 milliards de dollars cette année en utilisant l’énergie solaire au lieu des combustibles fossiles, selon un rapport de trois groupes de réflexion sur le climat basés en Asie. Le rapport intervient alors que les responsables discutent de la manière de réduire considérablement les émissions lors des pourparlers sur le climat de l’ONU dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh en Égypte, sur la mer Rouge.

Le rapport a révélé que la majorité des économies estimées sont réalisées en Chine, où l’énergie solaire a satisfait 5 % de la demande totale d’électricité et évité environ 21 milliards de dollars d’importations supplémentaires de charbon et de gaz au cours du premier semestre de cette année.

Le Japon a enregistré le deuxième impact le plus important, avec 5,6 milliards de dollars de coûts de carburant évités grâce à la seule production d’énergie solaire. En Inde, l’énergie solaire a permis d’économiser 4,2 milliards de dollars en coûts de carburant au cours du premier semestre de l’année.

“Les pays asiatiques doivent exploiter leur énorme potentiel solaire pour s’éloigner rapidement des combustibles fossiles coûteux et très polluants”, a déclaré Isabella Suarez, l’une des auteurs du rapport et analyste énergétique au Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur. “Bien que des objectifs ambitieux soient importants, le suivi sera l’élément clé à surveiller pour aller de l’avant.”

Un rapport publié jeudi indique que la déforestation dans la vaste forêt tropicale du bassin du Congo a augmenté de 5 % en 2021.

L’évaluation de la Déclaration sur les forêts a indiqué que seuls deux des six pays du bassin du Congo qui ont signé un engagement de 2021 sur l’arrêt et l’inversion de la déforestation d’ici 2030 – le Congo et le Gabon – sont sur la bonne voie pour atteindre l’objectif. Le rapport intervient alors que des responsables et des négociateurs se rencontrent dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh en Égypte pour des pourparlers sur le climat de l’ONU.

« La forêt du bassin du Congo est à la croisée des chemins », a déclaré Marion Ferrat, auteur principal du rapport. “La déforestation a été faible par rapport à d’autres régions tropicales, mais nous constatons une tendance à la hausse.”

“Si cette tendance se poursuit, nous risquons de perdre la plus grande forêt intacte restante dans les tropiques ainsi que sa valeur immense et irremplaçable pour la biodiversité, le climat et les personnes.”

On estime que 100 milliards de dollars sont nécessaires chaque année pour préserver le bassin amazonien, a déclaré Lawrence Nsoyuni du Geospatial Technology Group, qui a appelé à des engagements financiers plus importants.

“Si les dirigeants mondiaux sont sérieux quant à leurs engagements à mettre fin à la perte de forêts, ils doivent intensifier leur soutien financier au bassin du Congo”, a-t-il déclaré.

