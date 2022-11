Le dernier | Sommet des Nations Unies sur le climat

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Les dernières nouvelles sur la COP27, le sommet annuel des Nations Unies sur le changement climatique de cette année.

Quelques dizaines de militants pour le climat ont organisé mercredi une petite manifestation appelant les nations à accélérer la transition vers une énergie propre.

La manifestation de mercredi était une rare manifestation d’activisme lors de la conférence de l’ONU, connue sous le nom de COP27, qui se déroule dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh.

Les manifestants ont appelé à la fin de la nouvelle exploration pétrolière et gazière et à l’argent pour les énergies renouvelables. La manifestation a lieu lors de la journée thématique de la COP27 pour la finance et a été organisée par l’organisation néerlandaise Recourse qui milite pour que les investissements soient redirigés des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables.

Les manifestants ont chanté, scandé et brandi des pancartes avec des slogans qui disaient : “Sortez le financement des combustibles fossiles” et “Pas de gaz”.

Plusieurs questions épineuses ont été abordées lors des pourparlers, notamment la réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de l’aide financière aux pays pauvres aux prises avec les effets du changement climatique.

La question des réparations pour les dommages climatiques, connus sous le nom de pertes et dommages, a été mise à l’ordre du jour des négociations pour la première fois, de nombreux dirigeants appelant à la mise en œuvre des promesses financières précédentes.

Un autre groupe d’activistes a organisé une manifestation réclamant également une “élimination rapide, juste et équitable des combustibles fossiles”.

DÉVELOPPEMENTS CLÉS :

— Les États-Unis au sommet sur le climat : les grandes étapes américaines ne seront pas abrogées

— Le Bangladesh équilibre les besoins énergétiques avec le climat, la conservation

— Un traité contre les combustibles fossiles présenté au sommet de l’ONU sur le climat

– Les experts de l’ONU demandent des règles strictes pour arrêter le net zéro greenwash

— L’heure tourne pour un activiste égyptien emprisonné en grève de la faim

