Le dernier signataire vivant de la Charte constitutionnelle canadienne des droits poursuit le gouvernement pour interdiction de voyager en raison de la COVID

Le dernier rédacteur vivant et signataire de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est la plus haute loi du pays, poursuit le gouvernement fédéral canadien pour son interdiction de voyager pour les non vaccinés.

L’ancien premier ministre de Terre-Neuve, Brian Peckford, 79 ans, est le principal demandeur dans une poursuite intentée contre le gouvernement fédéral par le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles, selon un communiqué de presse.

« Il devient de plus en plus évident qu’être vacciné n’empêche pas les gens d’attraper le Covid et ne les empêche pas de le propager », a déclaré l’ancien Premier ministre dans un communiqué. « Le gouvernement n’a pas montré que la politique rend les vols plus sûrs – elle est simplement discriminatoire. »

Premier ministre canadien Justin Trudeau deployé l’automne dernier, l’un des mandats de vaccin COVID-19 les plus stricts au monde. Au 30 octobre, les employés de toutes les industries sous réglementation fédérale devaient être vaccinés sous peine de licenciement. Toute personne âgée de 12 ans et plus qui souhaitait voyager en avion, en train ou en bateau a également reçu l’ordre de se faire vacciner.

« Quand j’ai entendu le premier ministre Trudeau appeler les non-vaccinés » racistes « , » misogynes « , » anti-science » et » extrémistes « , et sa réflexion, » tolérons-nous ces gens ? » il est devenu clair qu’il sème des divisions et fait avancer sa vendetta contre un groupe spécifique de Canadiens », a poursuivi Peckford, faisant référence à un entrevue avec Trudeau à partir de septembre 2021.

« C’est complètement contraire aux valeurs démocratiques et canadiennes que j’aime dans ce pays », a-t-il déclaré.

« L’interdiction de voyager fédérale m’a séparé des autres Canadiens. C’est discriminatoire, cela viole mes droits garantis par la Charte et c’est pourquoi je combats l’interdiction de voyager », a ajouté Peckford.

La poursuite allègue des violations des droits garantis par la Charte, notamment la mobilité, la vie, la liberté et la sécurité de la personne, la vie privée et la discrimination. La Charte canadienne des droits et libertés était une déclaration des droits des Canadiens enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982.

Au cours d’une vaste récente entrevue avec l’auteur et professeur canadien Jordan Peterson, Peckford a exposé les parties de la Charte qu’il a aidé à rédiger et qui, selon lui, sont violées. Il a également expliqué son rôle unique en tant que seul premier ministre encore en vie qui était à la conférence qui a aidé à rédiger les libertés inscrites dans le document.

« Je le fais à contrecœur », a-t-il déclaré. « Cela fait maintenant près de deux ans que je regarde cette chose. J’en ai parlé lors de réunions publiques et sur mon blog, etc., et j’en suis venu à la conclusion maintenant que je dois – en tant que Canadien et en tant que l’un des rédacteurs et fondateurs de la Loi constitutionnelle de 1982—non seulement en parler, je dois agir à ce sujet.

« Je dois montrer aux Canadiens que je suis tellement préoccupé en tant que citoyen, en tant qu’ancien premier ministre qui a contribué à l’élaboration de cette Loi constitutionnelle de 1982, que je dois prendre des mesures contre mon propre gouvernement. Parce qu’ils ont violé des droits que moi et d’autres avons contribué à élaborer en 1981 et 1982 », a-t-il ajouté.

« Les Canadiens ont perdu espoir dans la Charte et nos tribunaux », a déclaré Keith Wilson, cr, qui est l'avocat principal de la contestation judiciaire. « Nous allons présenter les meilleurs arguments et preuves afin que le tribunal puisse clarifier les cas où les gouvernements outrepassent.