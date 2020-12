Kristin CavallariLe nouvel homme possible est partout sur son Instagram.

Le 22 décembre, le Très Cavallari Une alun et une fille californienne ont posté un selfie sur Instagram avec la légende « Mon cœur sera toujours à la plage ».

Comédien Jeff Dye, qui Kristin a été vue pour la première fois en train d’embrasser dans un bar de Chicago en octobre, lui a envoyé l’amour avec trois émojis au cœur bleu.

L’interaction Instagram prouve seulement que ces deux-là vont fort bien que leurs escapades dans le monde réel soient tout aussi romantiques. En novembre, les deux ont été vus en train de dîner avec des amis au hotspot de West Hollywood, Craig’s.

« Kristin et Jeff avaient d’énormes sourires sur leurs visages et étaient ravis de se voir », a déclaré un initié à E! de leur soirée. « Ils se sont fait un gros câlin et il s’est assis juste à côté d’elle. Toute la table riait et cela semblait être une conversation amusante. Jeff faisait des blagues et tout le monde était de bonne humeur. »