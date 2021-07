Le dernier selfie d’Anushka Sharma devient viral, mais c’est sa montre Rolex très coûteuse qui attire l’attention des internautes

L’actrice Anushka Sharma semble avoir pris du « temps pour moi » de ses fonctions de maman mardi. La diva de B-town s’est récemment rendue sur ses réseaux sociaux pour partager un selfie sur ses histoires Instagram, et les fans ont été impressionnés par sa beauté.

Anushka, qui a passé du temps avec sa fille Vamika tout en accompagnant son mari joueur de cricket Virat Kohli à Londres, passe le plus clair de son temps à embrasser la maternité. Sans oublier qu’elle a également passé du temps bien mérité à passer toute seule et avec Virat, loin de ses fonctions de maman.

L’actrice de « Pari » a embrassé la maternité en janvier 2021 et profite actuellement au maximum de son temps en famille tout en informant régulièrement ses fans de ce qu’elle fait au Royaume-Uni.

Dans sa dernière photo, on voit Anushka afficher sa nouvelle coupe de cheveux et une montre très chère qui a attiré l’attention des internautes. Alors qu’Anushka est vue vêtue d’un haut noir avec un imprimé blanc et quelques fermetures éclair dessus, c’est sa montre Rolex en or rose et c’est ce qui a fait parler les utilisateurs des médias sociaux.

Eh bien, sur la photo désormais virale, Anushka porte une montre pour homme automatique Cosmograph Daytona Rose Dial 18K Everose Gold Oyster Bracelet au prix de 65 879 $, ce qui équivaut à environ Rs 50 lakh.

Regardez la photo ici :

Pendant ce temps, Anushka et Virat ont récemment célébré leur fille, Vamika, qui a eu six mois avec un pique-nique en Angleterre.

La famille s’est envolée pour l’Angleterre en juin pour le World Test Championship (WTC).

Anushka a partagé quelques photos de la célébration et a écrit : « Son sourire peut changer notre monde entier ! J’espère que nous pourrons tous les deux être à la hauteur de l’amour avec lequel tu nous regardes, petit. Joyeux 6 mois à nous trois. »

Dans la première image, on peut voir Anushka allongée sur le drap de pique-nique avec Vamika sur sa poitrine, tandis que l’acteur montre quelque chose dans le ciel. Anushka peut être vue vêtue d’une chemise rose avec un jean bleu.

La deuxième photo montre Virat serrant le petit dans ses bras. Vamika porte une robe rayée rose et pêche avec des bottes roses. L’acteur de « Sultan » a également partagé une photo du gâteau, décoré de fleurs.

Jetez un oeil ici :

Virat et Anushka se sont mariés lors d’un mariage de conte de fées auquel la famille et les amis du couple n’ont assisté que le 11 décembre 2017. Après leurs noces en Italie, le couple a organisé de grandes réceptions à Delhi et à Mumbai.

Le couple se serait rencontré pour la première fois sur le tournage d’une publicité et s’était fréquenté pendant quatre ans avant de se mettre en couple.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Anushka, qui a été vue pour la dernière fois dans le film « Zero », en 2018, avec les acteurs Shah Rukh Khan et Katrina Kaif, a produit deux projets acclamés – la série Web Amazon Prime Video « Pataal Lok » et le film Netflix ‘Bulbul’. Elle produit actuellement ‘Qala’, qui marque les débuts de Babil, le fils du défunt acteur Irrfan Khan.