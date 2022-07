Le dernier secret de Lake Mead révélé après la découverte de deux squelettes et d’un corps dans un tonneau “lié au MOB”

Un navire de la Seconde Guerre mondiale a été découvert dans le lac Mead, des mois après la découverte de deux squelettes et d’un corps dans un tonneau.

Les eaux qui coulent du lac Mead et une méga-sécheresse ont révélé plusieurs découvertes cette année, un corps étant lié à la foule, selon le lieutenant Ray Spencer.

Megadrought révèle un engin de débarquement Higgins de la Seconde Guerre mondiale nommé d’après Andrew Jackson Higgins Crédit : Getty Images – Getty

Navire de la Seconde Guerre mondiale échoué sur les rives du lac Mead Crédit : EPA

À la suite de la méga-sécheresse qui a commencé en l’an 2 000, le niveau d’eau du lac Mead était tombé à 1 055 pieds en avril, selon le Smithsonian Magazine.

Cette descente de la ligne d’eau a révélé une péniche de débarquement Higgins datant de la Seconde Guerre mondiale, nommée d’après Andrew Jackson Higgins, qui se trouvait auparavant à 200 pieds sous la surface du lac.

Maintenant, le navire est à peine recouvert d’un tiers par l’eau. Il est assis près de la marina du lac.

DJ Jenner de Las Vegas Scuba a raconté au Las Vegas Review Journal l’histoire du bateau en tant qu’arpenteur du fleuve Colorado à son apogée, et plus tard en tant qu’ancre.

Jenner, dont la société Las Vegas Scuba organise des excursions de plongée, avait l’habitude de montrer le bateau lors de ses expositions sous-marines.

Dans une vidéo publiée par la société, le bateau peut être vu dans son état entièrement submergé il y a quelques années à peine.

Selon le National World War II History Museum, le bateau porte le nom du fabricant de la Nouvelle-Orléans, Andrew Jackson Higgins.

La conception unique de Higgins a aidé les troupes en combinant le Landing Craft Personnel (Large) et le Landing Craft Vehicle en un seul mode de transport sûr et efficace pour les soldats et les véhicules de guerre.

Le site indique que le bateau, le meilleur design de Higgins, connu simplement sous le nom de Higgins Boat, “a changé la façon dont la guerre a été menée”.

Lake Mead a récemment fait la une des journaux pour d’autres découvertes faites à partir de la méga-sécheresse.

Les restes squelettiques d’un homme décédé dans les années 1970 ou 1980, selon le bureau des médecins légistes du comté de Clark, ont été retrouvés à l’intérieur d’un tonneau découvert par la baisse de l’eau le 1er mai.

Le retrait de la conduite d’eau a permis à un groupe marchant le long de la rive du lac de remarquer le baril exposé.

Un témoin de la découverte a déclaré à K-LAS TV que “la chemise et la ceinture de la victime étaient les seules choses que nous pouvions voir au-dessus de ses os en décomposition”.

Depuis les restes dans le baril, des restes supplémentaires ont été trouvés.

Selon National Geographic, la sécheresse est la plus grave depuis 1200 ans, et cette méga-sécheresse devrait durer au moins jusqu’en 2030.

Péniche de débarquement de la Seconde Guerre mondiale, laissée avec seulement un tiers sous l’eau, bien qu’elle ait été submergée auparavant de 200 pieds Crédit : EPA

Des restes humains ont été retrouvés dans un baril par un passant, les enquêteurs disent que la mort aurait pu être liée à la mafia Crédit : Shawna Hollister / NBC

Zone de loisirs du lac Mead au Nevada Crédit : Getty