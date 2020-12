Nous aimons ces produits et nous espérons que vous aussi. E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc tirer une petite part des revenus de vos achats. Les articles sont vendus par le détaillant, et non par E !.

Saweetie est de retour avec une autre collection de Jolie petite chose et nous sommes obsédés!

Que vous vous habilliez pour impressionner lors d’un appel Zoom ou d’une soirée de rendez-vous socialement éloignée ou que vous souhaitiez simplement vous sentir à l’aise et élégant à la maison, la dernière collection de la chanteuse « Tap In » a ce qu’il vous faut. le troisième goutte comprend une variété de styles et de textures pour vous aider à améliorer votre jeu Instagram et à vivre votre meilleure vie!

De pantalon cargo en faux daim à cordon coulissant et trenchs à bodys à bretelles et ensembles de survêtement, vous êtes sur le point de devenir une Icy Girl et d’incarner votre Saweetie intérieure!

Continuez à faire défiler pour voir nos articles préférés des derniers Saweetie x Pretty Little Things collection!