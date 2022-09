Le dernier salut : l’armée canadienne commence à changer les serments et les honneurs à la suite du décès de la reine

Il est juste de dire que, peu importe où vous vous tournez dans les Forces armées canadiennes, vous tombez inévitablement sur la reine Elizabeth.

Elle était (et dans certains cas continuera d’être, dans un avenir prévisible) presque partout au sein de l’armée.

Des portraits, préfixes et désignations aux serments et honneurs, l’empreinte militaire du monarque au règne le plus long du Commonwealth ne s’estompera pas rapidement. Modifier ces honneurs royaux pour une armée post-Elizabeth nécessite toute une série de changements.

Certains de ces changements seront faciles et automatiques, tandis que d’autres seront plus compliqués et pourraient prendre des années à se mettre en place, a déclaré le lieutenant-colonel. Carl Gauthier. Il dirige la Direction des distinctions honorifiques et de la reconnaissance au ministère de la Défense nationale.

Alors que la plupart des Canadiens se demandent quand le visage du roi Charles ornera le billet de 20 $, l’armée pleure la perte de l’intérêt personnel que le défunt monarque portait aux unités et aux soldats individuels – les gestes discrets et les mots d’encouragement qu’elle offert au fil des ans.

La reine était colonel en chef – le chef de cérémonie – de 16 unités militaires différentes dans ce pays. C’est un chiffre extraordinaire compte tenu de la taille relativement petite des forces armées canadiennes.

Les membres de ces régiments composent le contingent militaire canadien — 95 soldats, marins et équipages — qui sera présent à ses funérailles à Londres lundi.

“Elle représente qui nous sommes”

“Nous portons toujours un toast à la reine”, a déclaré le cap. Raquel Bitton, membre des Canadian Grenadier Guards basés à Montréal et faisant partie du contingent assistant aux funérailles.

“Nous avons sa photo dans notre régiment alors que nous entrons dans notre mess. Vous savez, tout tourne autour de la reine. Donc je veux dire, elle représente qui nous sommes. Cela fait partie de notre identité et quelque chose dont nous sommes très fiers.”

Bitton a déclaré que le décès de la reine est “une grande perte” en raison de ce qui a été accompli pendant son règne. Elle a dit que c’était “vraiment un honneur” d’être présente à ses funérailles.

Gauthier a déclaré que la reine était la marraine de certains régiments canadiens depuis plus de 70 ans, à partir du moment où elle était encore princesse.

La reine Elizabeth passe devant la garde armée canadienne lors de sa cérémonie de départ à Queen’s Park à Toronto le 6 juillet 2010. (Nathan Denette/La Presse Canadienne)

Elle était, dit-il, très active dans les coulisses.

“La reine rencontrait essentiellement l’équipe de commandement de chaque régiment”, a déclaré Gauthier.

“Même si elle ne visitait pas le Canada, ils pourraient aller avoir une audience au palais de Buckingham ou ailleurs.”

Ces visites, a-t-il dit, ont tendance à être courtes et ciblées.

“La reine voudrait savoir ce qui se passe avec l’unité”, a-t-il déclaré. « Est-ce qu’ils déploient des gens dans des opérations ? Y a-t-il eu des victimes ? Des changements significatifs se produisent-ils avec les unités ?

Chaque fois que la reine était au Canada, les organisateurs de voyages lui réservaient toujours du temps à passer avec des militaires. Pendant la guerre en Afghanistan, elle a rencontré en privé certaines familles de morts.

Tous ces gestes ont profondément touché les membres de la communauté militaire soudée, a déclaré Gauthier.

Désormais, chaque unité devra décider qui, parmi la famille royale, elle souhaite avoir pour les représenter.

Le prince Charles, au centre gauche, reçoit un chandail à capuchon et une casquette lors d’une revue des Rangers canadiens à Yellowknife lors de la tournée royale du Canada le 19 mai. (Paul Chiasson/La Presse Canadienne)

Le roi Charles III occupe une poignée de postes cérémoniels au sein de l’armée canadienne. Gauthier, qui était un assistant du prince de Galles de l’époque lors de sa visite au Canada en 2009, a déclaré que le nouveau monarque avait également affiché une touche personnelle.

Lors d’une rencontre à Montréal avec la famille d’un soldat tué en Afghanistan qui était un réserviste du Royal Highland Regiment of Canada (le Black Watch), la mère du soldat décédé — touchée par les paroles de Charles — a demandé si elle pouvait le serrer dans ses bras.

Sans hésitation, Charles a abandonné le protocole – qui dit qu’il ne faut pas le toucher – et a embrassé la femme en deuil, a déclaré Gauthier, qui était présent pour la rencontre privée.

À une autre occasion, raconte Gauthier, Charles a envoyé une bouteille de scotch à un soldat blessé.

“Ils ne veulent pas seulement être un nom sur le papier à en-tête”

“Je connais le [former] Le prince de Galles me demandait quand j’étais [aide] pour s’assurer que le [commanding officers] écris-lui, dit-il. Il voulait savoir. Ils ne veulent pas être juste un nom sur le papier à en-tête… ils veulent être impliqués, ils veulent être informés.”

La reine était la patronne d’un certain nombre de régiments à travers le Commonwealth et en trouver de nouveaux au sein de la famille royale prendra des années, a déclaré Gauthier.

De même, l’image ou l’insigne de la Reine orne de nombreuses médailles militaires du Canada, y compris celles pour l’héroïsme. Il faudra aussi les changer.

“Il faudra un certain temps au roi pour approuver toute effigie et tout nouveau chiffre, afin que nous puissions modifier les dessins et fabriquer des métaux”, a déclaré Gauthier. “En attendant, nous continuerons à émettre des médailles à l’effigie de Sa Majesté, jusqu’à ce qu’un nouvel insigne soit disponible.”

Changer la désignation des navires de guerre canadiens — comme le NCSM Halifax, illustré ici — était une affaire relativement simple. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

D’autres aspects de la présence de la reine dans la vie militaire sont plus facilement modifiés. La désignation du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM), par opposition au Navire canadien de Sa Majesté, était à peu près automatique. Il en va de même pour la modification du serment d’allégeance que les membres de l’armée prêtent lors de leur enrôlement.

Colin Robertson, diplomate vétéran et commentateur des affaires étrangères, a déclaré que l’effusion de tristesse suscitée par le décès de la reine était un moment intéressant. Il a souligné comment les gouvernements canadiens des années 1960 et 1970 ont tenté de donner une empreinte plus indépendante à l’armée, éloignant le Canada de ses racines coloniales britanniques avec la fusion des branches dans les Forces canadiennes (plus tard les Forces armées canadiennes).

“Je pense qu’il y avait un sentiment que la reine représentait la connexion britannique, dans le sens de l’empire et du colonialisme … certains gouvernements ont estimé que ce n’était pas le cas, ce n’était pas là où se trouvait le Canada”, a déclaré Robertson.

Le sentiment à l’époque, dit-il, était que « le Canada était une nation indépendante et que notre monarchie constitutionnelle était un système de gouvernement, mais l’accent était mis sur la Constitution et moins sur la monarchie ».

L’armée de l’air et la marine ont perdu leurs désignations « royales » au cours de cette période, pour les retrouver sous le gouvernement conservateur de Stephen Harper.