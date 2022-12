Le dernier salut d’un officier de l’armée en uniforme à sa mère avant la retraite vous laissera en larmes

Chaque étape importante de la vie d’un homme, qu’il s’agisse d’une victoire mineure dans un événement scolaire ou d’un événement majeur dans la vie, lui donnera envie d’avoir sa mère à ses côtés. Cela capture l’amour qui existe dans les relations mère-fils qui ne peut être exprimé par des mots. Une vidéo d’un officier de l’armée indienne passant chez sa mère pour lui rendre son dernier salut avant de prendre sa retraite est devenue virale sur Instagram, laissant de nombreuses larmes aux yeux.

Le général de division Ranjan Mahajan a partagé la vidéo virale sur son compte Instagram, et cela commence par l’entrée de Mahajan dans sa résidence pour voir sa mère. Vêtu de son uniforme, il se dirigea vers sa mère, qui était assise sur un canapé. Elle était ravie de voir son fils. Les deux se sont ensuite étreints et toute la scène était tout simplement adorable. La retraite, en particulier des forces armées, est un événement de vie émotionnellement épuisant puisque le service rendu est considéré comme une contribution désintéressée à la nation et à son peuple plutôt qu’un travail.

La vidéo sincère a été partagée avec une légende qui disait: “Salut final à ma mère avant de suspendre mon uniforme. Nous sommes descendus d’Ambala à Delhi et ce fut une surprise totale pour ma mère, qui avait accouché et m’avait rendu digne de cette vie et de cet uniforme pour servir ma patrie avec fierté pendant 35 ans. Si l’occasion se présente, je serai toujours prêt à servir à nouveau l’élite de l’armée indienne.

La vidéo a accumulé plus de 5 000 vues ainsi qu’un flot de commentaires, les utilisateurs faisant pleuvoir des louanges et des souhaits pour le duo mère-fils.

L’acteur Rannvijay Singha a également laissé un commentaire et a écrit : « Oncle souriant, si fier de toi ! C’est si gentil!”

Un autre utilisateur a commenté: “Fabulous monsieur, jai hind !!” Un troisième utilisateur a écrit : « Comme c’est beau mon oncle ! Je vous souhaite le meilleur pour votre deuxième manche.

Nous serions tous d’accord pour dire que la vidéo est beaucoup trop touchante pour que quelqu’un puisse simplement la faire défiler sans ressentir ses véritables émotions.

