Le dernier sacrifice déchirant de maman avant la mort dans un incendie alors que la famille attendait dehors qu’elle sorte de la maison en flammes

Une maman est décédée tragiquement dans l’incendie d’une maison après avoir sauvé la vie de son fils de 12 ans dans l’incendie.

Les pompiers ont combattu l’incendie pendant plusieurs heures, mais les membres de la famille ont été dévastés après que Brittany Jones, 35 ans, ait été découverte plus tard à l’intérieur de la maison.

Brittany Jones est décédée tragiquement après avoir sauvé son fils dans l’incendie d’une maison Crédit : Gofundme.com

Selon le Daily Sentinel, Brittany partageait la maison de Camden, New York, avec son mari Aaron et leur fils de 12 ans, Anthony.

Bien que le fils du couple ait pu échapper à l’enfer, sa mère n’a tragiquement pas réussi à s’en sortir.

Des membres de la famille ont déclaré à CNY Central qu’ils s’étaient rassemblés devant la maison lundi alors qu’elle prenait feu, dans l’espoir de voir apparaître Brittany.

“Vous vous accrochez à cet espoir qu’elle va bien, parce que personne ne voulait penser qu’elle n’allait pas bien”, a déclaré Kayla Svereika, la belle-sœur de Brittany.

Cependant, un premier intervenant a annoncé que Brittany n’avait pas pu échapper à l’incendie – mais a plutôt passé ses derniers instants à s’assurer que son fils était sorti de la maison.

“Elle était une force avec laquelle il fallait compter, dans tout ce qu’elle faisait”, a ajouté Svereiki.

“Elle n’a pas fait quelque chose à moitié, elle l’a fait jusqu’au bout.”

Une page GoFundMe créée par des membres de la famille a rendu hommage à la maman, affirmant qu’elle “ne sera jamais remplacée”.

Le frère d’Aaron a écrit: “Mon frère a perdu sa femme. Mon neveu a perdu sa mère. Elle a sauvé la vie de son fils et s’est assurée qu’il sorte de la maison.

“L’argent est la dernière chose à laquelle ils pensent maintenant. Mais ils ont tout perdu. Tout ce qu’ils ont, ce sont les vêtements qu’ils portent.”

Dans un communiqué, le bureau du shérif du comté d’Oneida a déclaré que les députés et le département de police de Camden ont répondu à l’incendie vers 21h45 lundi soir.

Ils ont déclaré: “Les députés et la police du village sont arrivés environ trois minutes après avoir entendu l’appel et la maison a été complètement engloutie.

“Quand ils sont arrivés, ils ont appris que l’un des occupants se trouvait peut-être encore dans la maison.

“Les pompiers ont découvert plus tard une victime soupçonnée d’être un occupant de la maison.”

Les autorités ont déclaré que les enquêteurs du shérif, les membres de l’unité d’identification du shérif et les enquêteurs sur les incendies de l’État de New York travaillent actuellement pour identifier la cause de l’incendie, qui “ne semble pas suspecte”.