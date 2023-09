Le dernier rôle principal du regretté Satish Kaushik le présente comme un acteur comique qui a perdu le rire

Le film de feu Satish Kaushik, The Comedian, le mettant en vedette dans son dernier rôle principal, est présenté en avant-première à cette date.

La disparition de feu Satish Kaushik a provoqué une onde de choc dans l’industrie. Récemment, JioCinema a dévoilé la bande-annonce du film de l’acteur intitulé The Comedian, le mettant en vedette dans son dernier rôle principal.

Lundi, JioCinema s’est rendu sur ses réseaux sociaux et a partagé la bande-annonce du film The Comedian de feu Satish Kaushik. La bande-annonce commence par présenter l’acteur comme « l’homme aux visages hazaar, la seule superstar » Hasnukhlal lors d’une fête d’anniversaire. On s’attend alors à ce qu’il raconte quelques blagues et fasse rire les gens, cependant, il a perdu son rire et personne ne semble aimer ses blagues.





Le comédien verra le regretté Satish Kaushik dans son dernier rôle principal. Le film présente le parcours remarquable d’un acteur comique vieillissant, Hasmukh Lal, brillamment interprété par Satish Kaushik. Bien qu’il ait perdu le rire, il trouve l’espoir et la guérison grâce à un lien inattendu avec Riya, une jeune blogueuse vidéo qui lutte contre le cancer. Le film résume l’impact profond de l’amour et du rire, même dans les moments les plus sombres.

Le film sera présenté en première au JioCinema Film Festival et sera le premier film à être présenté en première dans le cadre du festival le 29 septembre.

Satish Kaushik est décédé des suites d’une crise cardiaque à l’âge de 67 ans. Le meilleur ami de l’acteur, Anupam Kher, a confirmé la nouvelle en écrivant sur Twitter : « Je sais que la mort est la vérité ultime de ce monde !. Mais je n’ai jamais pensé dans mes rêves que j’écrirais cette chose sur mon meilleur ami #SatishKaushik de mon vivant. Un arrêt si soudain sur une amitié de 45 ans !! La vie ne sera plus jamais la même sans toi Satish.

L’acteur est connu pour jouer des rôles comiques emblématiques comme Calender dans Mr. India, Pappu Pager dans Deewana Mastana et Chanu Ahmed dans le film britannique Brick Lane de Sarah Gavron. L’acteur laisse dans le deuil une fille Vanshika et une épouse.