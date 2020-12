Bien qu’il y ait un sentiment que les électeurs aux Oscars ont une tendance sentimentale dans de tels cas, le nombre d’artistes qui ont remporté des nominations – beaucoup moins gagnées – reste faible.

Les seuls récipiendaires dans les catégories d’acteur étaient Peter Finch, pour son rôle en tant que présentateur fou Howard Beale dans « Network » en 1977; et Heath Ledger, qui a remporté le prix du meilleur acteur de soutien pour avoir interprété le Joker dans « The Dark Knight » après une surdose accidentelle de drogue en 2008, à 28 ans.

La liste globale des nominés à titre posthume comprend une seule femme, Jeanne Eagels, qui est devenue le premier acteur à remporter une nomination posthume pour le premier talkie « The Letter », sorti en 1929.

Les autres acteurs nominés, dans l’ordre, étaient James Dean (deux fois, pour «East of Eden» et «Giant»), Spencer Tracy («Devine qui vient dîner»), Ralph Richardson («Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord des singes ») et Massimo Troisi (« Il Postino »).