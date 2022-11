Le dernier rire de Louis Armstrong

Les bandes sont palpitantes, révélatrices, déchirantes : la voix chaude et graveleuse de Louis Armstrong, peut-être la voix la plus célèbre du XXe siècle, énonçant des vérités dures sur le racisme américain, sur la haine déshumanisante que lui et des millions d’autres ont endurée dans un monde qu’il , à la fin, a insisté était merveilleux. Il raconte les histoires – d’un fan déclarant “Je n’aime pas les nègres” en face; d’un gofer sur un plateau de tournage le traitant avec un manque de respect auquel aucune star blanche ne serait confrontée – avec une nouvelle indignation et pouvez-vous-croire-cela ? lassitude. Il les raconte aussi avec tout son humour et son sens du spectacle, sa musicalité claire au rythme de ses jurons. Le public peut entendre ces histoires, enregistrées en privé par Armstrong dans le cadre de son propre projet d’auto-documentation, dans le documentaire de Sacha Jenkins “Louis Armstrong’s Black & Blues”. (diffusion sur Apple TV+). Souvent, Armstrong se souvient d’avoir eu le dernier mot sur ceux qui lui manquaient de respect – il harangue ce gofer, et le studio aussi, disant aux deux où coller leur film. Ce n’est pas une révélation qu’un homme noir né moins de 40 ans après l’abolition de l’esclavage ait enduré un racisme déchirant, ou que la célébrité à égalité avec Bing Crosby et Frank Sinatra ne lui ait offert aucune exemption. Armstrong a fait face à un retour de bâton en 1957 pour avoir parlé contre la discrimination et a fait un don au mouvement des droits civiques. Habituellement, cependant, il évitait la controverse.

Dans les années 1960, la réticence d’Armstrong – ainsi que ce style de performance au large sourire et aux yeux roulants qui fait écho au ménestrel – a inspiré un contrecoup, le plus douloureusement parmi les jeunes musiciens de jazz qui vénéraient ses enregistrements des années 1920, les sources mêmes du jazz. Depuis lors, ce contrecoup a été étouffé de manière exhaustive, les critiques divisant souvent l’héritage d’Armstrong en deux. D’un côté : le jeune artiste-virtuose de génie, qui a perfectionné les arts du swing, du chant scat et des solos d’improvisation, frappant des notes de trompette si aiguës qu’elles chatouillaient les orteils de Dieu. De l’autre : l’artiste mondial avec des succès en six décennies et un penchant pour la pop sentimentale et les airs déconcertants comme “When It’s Sleepy Time Down South”. Bien dans ce millénaire, les défenses des dernières années d’Armstrong ont été, eh bien, défensives. Mais le film de Jenkins, suivant l’exemple de la biographie de Ricky Riccardi en 2012 “What a Wonderful World: The Magic of Louis Armstrong’s Later Years”, puise profondément dans les archives d’Armstrong pour faire valoir, souvent dans les propres mots d’Armstrong, que l’homme appelé Pops était profondément engagé dans la cause de la justice raciale. “L’histoire d’Armstrong est bien en vue depuis tant d’années – et a été si mal comprise pendant de nombreuses années”, a déclaré Jenkins dans une interview à Zoom. “L’Amérique traverse quelque chose. À bien des égards, les choses n’ont pas changé, et à bien des égards, les choses ont reculé.

Image Armstrong à la maison. Le crédit… AppleTV+