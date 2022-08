Le dernier réseau midband 5G d’AT&T prendra en charge davantage de ses appareils plus anciens

AT&T met à jour sa liste d’appareils capables de se connecter à ses derniers réseaux milieu de bande 5G. Après avoir dit à l’origine qu’il pourrait uniquement activer la prise en charge de son nouveau réseau 3,45 GHz sur certains des derniers et meilleurs appareils 2022le troisième plus grand opérateur du pays dit maintenant à CNET qu’il apportera la prise en charge du spectre à tous ses appareils qui prennent actuellement en charge son spectre en bande C.

Cette liste au moment de la presse comprend plus de 30 produits, y compris tous les iPhones 5G remontant aux années 2020 Ligne iPhone 12la Galaxy S21 et S22 lignes et Pixel 6 de Google et 6 Pro.

Les autres appareils de la liste incluent les téléphones pliables de Samsung (Z Flip 3 et 4 ainsi que Z Fold 3 et 4), les iPad 5G d’Apple et une variété de téléphones économiques de Motorola (G Stylet 5GStylet G 2021 et Moto G 5G 2022) et Samsung (A53 5G, A13 5G). La tablette Galaxy Tab S8 FE 5G de Samsung, les hotspots Nighthawk M6 et M6 Pro de Netgear bénéficieront également de la prise en charge du nouveau spectre.

Le transporteur ne donnerait pas de calendrier exact pour le déploiement des mises à jour logicielles, mais selon Chris Sambar, vice-président exécutif du réseau d’AT&T, elles devraient arriver “d’ici la fin de l’année”.

Lorsque vous considérez que l’opérateur propose de plus en plus d’offres incitant les utilisateurs à passer aux appareils 5G sur des plans de versement de 36 mois, l’extension de la prise en charge aux appareils plus anciens comme l’iPhone 12 de 2020 sera importante pour permettre à ceux qui sont bloqués dans un plan de paiement d’appareil d’être mieux en mesure d’utiliser davantage le réseau 5G d’AT&T à mesure qu’il continue de se développer.

La touche médiane

Cette mise à jour sera particulièrement importante pour les utilisateurs d’AT&T, car le spectre de 3,45 GHz contribuera à constituer l’empreinte 5G à bande médiane d’AT&T. Le transporteur dépensé 9,1 milliards de dollars sur ce spectreet avec ondes similaires en bande C acquises l’année dernièreil vise à couvrir 200 millions de personnes avec ces réseaux 5G milieu de bande d’ici fin 2023.

AT&T affirme que la bande C et les fréquences 3,45 GHz peuvent fonctionner ensemble, permettant à l’entreprise d’offrir de meilleures performances que si elle s’appuyait uniquement sur la bande C. Sambar note que même si tous les sites cellulaires n’auront pas accès à la fois à 3,45 GHz et à la bande C, la “majorité” obtiendra les deux bandes.

En ce qui concerne la 5G, le spectre médian s’avère extrêmement précieux. Bien qu’il y ait trois différents “saveurs” de la 5G (bande basse, bande médiane et une onde millimétrique à haute fréquence), le service sans fil fourni sur le spectre de la bande médiane offre la meilleure combinaison d’améliorations de la portée et de la vitesse. C’est pourquoi les trois principaux opérateurs américains ont dépensé autant d’argent pour acquérir et déployer des mises à niveau de réseau sur ces fréquences.

Dans une interview avec CNET, Sambar a déclaré que le transporteur couvre désormais plus de 80 millions de personnes avec son réseau en bande C et s’efforcera d'”approcher” la disponibilité de 100 millions de personnes d’ici la fin de cette année.

En comparaison, son rival Verizon couvre déjà 100 millions de personnes avec son réseau 5G en bande C et vise à atteindre plus de 175 millions de personnes cette année. T-Mobile, quant à lui, continue de dominer le marché avec sa couverture de bande médiane et touche plus de 235 millions de personnes aujourd’huiavec pour objectif que sa 5G à bande médiane soit accessible à 260 millions de personnes d’ici la fin de 2022 et à 300 millions d’ici la fin de 2023.