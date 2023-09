Le dernier repas du trilobite révélé dans un fossile vieux de 465 millions d’années

Voilà de quoi mâchouiller : un trilobite fossilisé de l’Ordovicien, si bien conservé qu’une équipe de paléontologues a pu identifier son dernier repas, désormais minéralisé dans l’estomac fossile de la créature.

Découvrez les nouveaux ordinateurs portables Surface de Microsoft

Cette découverte est la première preuve directe du régime alimentaire des trilobites, prélevé directement dans le ventre de l’animal. À l’aide de la microtomographie synchrotron, l’équipe a identifié des coquilles fragmentées dans le trilobite qu’elle a attribuées à une multitude de créatures marines, notamment des ostracodes, des hyolithes et des bivalves. Les recherches de l’équipe décrivant le contenu ont été publié aujourd’hui dans Nature.

« Le trilobite était complètement rempli au moment de sa mort », a déclaré le co-auteur de l’étude Per Ahlberg, paléontologue à l’Université d’Uppsala en Suède, dans un e-mail adressé à Gizmodo. « Nous soupçonnons qu’il s’agissait d’une préparation à la mue, les arthropodes utilisent diverses techniques pour se « gonfler » afin de casser le vieil exosquelette lorsqu’ils commencent à muer, et l’une de ces techniques consiste à remplir le tube digestif d’eau, ou l’air ou la nourriture.

« En fait, lorsque nous examinons attentivement la carapace du trilobite, nous pouvons voir qu’elle est légèrement perturbée, ce qui suggère qu’elle commence tout juste à muer », a ajouté Ahlberg.

Une illustration du spécimen avant qu’il ne soit englouti par une coulée de boue. Illustration: Jiri Svoboda

Le fossile est de Bohemolichas incolal’une des plus de 20 000 espèces de trilobites qui existaient à l’époque leur règne de 270 millions d’années sur Terre. Le spécimen a été découvert il y a plus d’un siècle, peut-être en 1908, et est depuis conservé au Musée de Buroslav Horák, à Rokycany, une ville de République tchèque. Petr Kraft, paléontologue à l’Université Charles de Prague et auteur principal de l’étude, a pris note du fossile et de son contenu intestinal apparent lorsqu’il a visité le musée lorsqu’il était enfant. Mais la technologie permettant d’observer l’intérieur du trilobite n’existait pas.

C’est désormais le cas, et lorsque Valéria Vaškaninová, ancienne doctorante de Kraft, et Ahlberg travaillaient sur des poissons fossiles de la région en utilisant la microtomographie synchrotron, ils ont pris contact avec Kraft.

« C’était clairement un mangeur non sélectif, engloutissant tout ce qu’il rencontrait qui était suffisamment petit pour tenir dans sa bouche, ou suffisamment fragile pour être facilement brisé », a déclaré Ahlberg. « Nous ne pouvons pas vraiment être sûrs si les aliments étaient vivants, morts ou un mélange des deux. »

Les chercheurs pensent que le trilobite doit sa préservation impeccable au fait qu’il a été englouti et enterré par une coulée de boue sous-marine. Cela rendrait le cas du trilobite étonnamment similaire à celui d’un fossile remarquable d’un mammifère et d’un dinosaure à bec enlacés l’un avec l’autre, décrit dans un article publié dans Rapports scientifiques en juillet.

Dans une tournure étrange, le fossile montrait également des traces de fouilles par d’autres charognards ; c’est-à-dire qu’après la mort du trilobite, il a lui-même été récupéré par d’autres mangeurs de fond. Ces charognards ont tenté d’atteindre les tissus mous du trilobite, a noté l’équipe, mais ont évité l’intestin de l’animal. Cela peut être dû au fait que le tube digestif du trilobite présentait des conditions nocives qui en faisaient un repas peu appétissant pour les autres mangeurs de l’Ordovicien.

Le fossile est une fenêtre remarquable sur la vie d’un trilobite et un exemple rare de la façon dont des restes bien conservés peuvent révéler un passé ancien.

Plus: Un fossile incroyablement préservé montre un mammifère se nourrissant d’un dinosaure à bec