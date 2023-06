Le dernier réfugié de Nauru a été évacué alors que le gouvernement australien affirme que la politique de traitement à l’étranger demeure

Le dernier réfugié détenu par l’Australie à Nauru a été évacué de l’île, s’envolant vers Brisbane samedi soir, marquant la fin – du moins pour le moment – ​​de plus d’une décennie de traitement offshore sur l’île du Pacifique.

Cependant, le gouvernement australien affirme qu’il reste attaché au traitement offshore en tant que politique. Il maintient un centre de détention offshore en suspens sur l’île, pour un coût annuel de 350 millions de dollars, qui, selon lui, est « prêt à recevoir et à traiter toute nouvelle arrivée maritime non autorisée ».

Les groupes de défense des droits de l’homme et des réfugiés ont salué la fin du traitement offshore à Nauru, mais ont déclaré que de nombreuses personnes détenues avaient subi des dommages irréparables en détention indéfinie sur l’île.

L’Australie va déplacer le dernier réfugié du traitement offshore à Nauru – mais sa cruauté et son coût ne sont pas terminés En savoir plus

« Tous mes amis sont si heureux cette semaine », a déclaré Betelhem Tibebu, un militant des droits de l’homme et réfugié précédemment détenu à Nauru. « Nous n’avons plus à perdre d’amis, les gens n’ont pas à tomber malades, sans traumatisme et sans peur. Nauru, ça nous a tué mentalement, pour nous Nauru c’est l’enfer, où nous avons perdu la vie.

La deuxième itération australienne du traitement offshore à Nauru a commencé en septembre 2012. Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile détenus sur l’île a culminé en août 2014 à 1 233 personnes.

Une poignée de vols au cours du mois dernier a vu les derniers réfugiés restants transférés hors de l’île. Deux demandeurs d’asile resteront sur l’île, faisant face à des poursuites judiciaires internes, et un réfugié s’est marié à Nauru et a choisi de rester.

Inscrivez-vous au matin et à l’après-midi gratuits de Guardian Australia des newsletters par e-mail pour votre résumé quotidien des actualités

Il y a encore 80 réfugiés et demandeurs d’asile détenus en PNG, la plupart à Port Moresby.

Au moins 14 personnes sont mortes en détention offshore depuis son redémarrage en 2012, notamment assassinées par des gardes, par négligence médicale et par suicide.

Tibebu a déclaré que de nombreux réfugiés évacués de Nauru ces derniers mois et années vivaient toujours dans la crainte d’être renvoyés de force.

« Tous les six mois, lorsque nous renouvelons notre visa, nous apprenons que nous pouvons être renvoyés à Nauru. Je ne dors jamais paisiblement parce que je crains qu’ils ne nous ramènent la nuit, pas seulement moi mais nous tous… Je suis heureux que personne ne soit là maintenant.

Ian Rintoul, porte-parole de la Refugee Action Coalition, a déclaré Le record de détention offshore de l’Australie à Nauru « tachera à jamais le bilan des deux côtés de la politique australienne ».

« Bien qu’ils n’aient commis aucun crime, les réfugiés envoyés à Nauru ont perdu 10 ans de leur vie.

« Tant que Nauru restera ouverte et que les réfugiés resteront dans les limbes en PNG, le sombre chapitre de la détention offshore ne sera pas définitivement clos. Les derniers réfugiés sont peut-être au large de Nauru, mais plus de 80 réfugiés encore en PNG doivent être évacués en toute sécurité.

Jana Favero, directrice du plaidoyer au Centre de ressources pour les demandeurs d’asile, a déclaré qu' »un chapitre de la misère est terminé » et a salué l’action du gouvernement dans l’évacuation des réfugiés et demandeurs d’asile restants.

« Au cours de la dernière décennie, notre gouvernement est resté les bras croisés et a été témoin d’abus, d’agressions, de négligence, de préjudices et de souffrances en détention à l’étranger. Hommes, femmes et enfants cherchaient sécurité et protection, mais nous les avons bannis simplement pour des raisons politiques.

« Ma femme pense que j’ai une belle vie »: les réfugiés font face à un avenir incertain alors que l’Australie efface Nauru En savoir plus

Favero a déclaré que les 80 réfugiés et demandeurs d’asile toujours détenus en PNG doivent également être retirés des limbes du traitement offshore.

Le gouvernement a confirmé le mois dernier dans les estimations du Sénat qu’il continuerait à payer 350 millions de dollars en tant que « contingence », pour sa capacité offshore « durable » sur l’île. L’opérateur américain de prisons privées MTC, une société à l’histoire controversée qui gère des centres de détention, a un contrat de trois ans pour des services de « garnison et de bien-être ».

Avant le dernier vol au large de l’île, un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que les politiques frontalières de l’Australie n’avaient pas changé et que le centre de traitement de Nauru était « prêt à recevoir et à traiter toute nouvelle arrivée maritime non autorisée, protégeant ainsi la réponse de l’Australie aux gens de la mer ». -contrebande ».