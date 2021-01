Cela fait presque exactement un an qu’Erling Haaland a fait ses débuts au Borussia Dortmund, et au cours de ces 12 mois sauvages, il a plus que tenu sa promesse en tant que l’un des meilleurs jeunes talents européens.

Et le joueur de 20 ans a marqué un autre grand marqueur lors de la victoire de samedi face à son rival de Bundesliga, le RB Leipzig, en battant un record anciennement détenu par Uwe Seeler, l’un des attaquants les plus célèbres de l’histoire du football allemand.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Avec son doublé lors de la victoire 3-1 de Dortmund (diffuser la rediffusion sur ESPN + aux États-Unis), Haaland a établi un nouveau record de Bundesliga en marquant 25 buts phénoménaux lors de ses 25 premiers matchs de championnat dans l’élite allemande.

2 Liés

Le record de longue date de la légende de Hambourg Seeler avec 23 buts en le même nombre de matchs remonte à la saison inaugurale de la Bundesliga 1963-64. Marek Mintal est troisième sur la liste de tous les temps, après avoir marqué 21 buts lors de ses 25 premiers matchs de Bundesliga pour Nuremberg en 2005. Roy Maakay est quatrième (20 buts en 25 matchs) tandis que Paco Alcacer, un prédécesseur de Haaland à Dortmund, est huitième après avoir quitté les blocs avec 18 buts lors de ses 25 premiers matchs de championnat en rejoignant le club en 2018-19.

Les 25 buts record de Haaland pour Dortmund proviennent de 73 tirs seulement, ce qui lui donne un taux de conversion à peine croyable de 34,24%. Il marque également en moyenne un but en championnat toutes les 75 minutes, ce qui est un meilleur ratio que tout autre joueur de l’histoire de la Bundesliga ayant marqué 10 buts ou plus.

Pour marquer Haaland, une bonne affaire équivaut à sous-vendre son rapport qualité-prix de plusieurs ordres de grandeur. Dans toutes les compétitions jusqu’à présent, l’attaquant de 20 ans a marqué 35 buts en 34 matchs de compétition depuis que Dortmund a signé l’objectif de Manchester United du FC Salzbourg en janvier 2020 pour un montant initial de seulement 20 millions d’euros.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour se lever et courir non plus – environ 180 secondes, en fait – après être sorti du banc à la 56e minute pour faire ses débuts contre Augsbourg le 18 janvier de l’année dernière, et avant le coup de sifflet final. il avait marqué trois buts lors de la spectaculaire victoire de 5-3 (même si, en ce qui concerne les Allemands, ce n’était pas techniquement un tour du chapeau).

Ces frappes ont déclenché une série de cinq buts lors de ses deux premiers matchs, puis de sept lors de ses trois premiers (les deux exploits établissant des records en Bundesliga).

Depuis lors, Haaland est devenu le premier joueur de Dortmund à marquer lors de ses débuts en Bundesliga, en Coupe d’Allemagne, en Ligue des champions et en Super Coupe d’Allemagne.

L’international norvégien né à Leeds a également innové cette saison en devenant le plus jeune joueur de Bundesliga à marquer quatre buts en un seul match.

À l’âge tendre de 20 ans et 123 jours, et le jour où il a remporté le Golden Boy Award du meilleur jeune joueur d’Europe, Haaland a marqué quatre buts devant Hertha Berlin en novembre.

Le braconnier de Dortmund a marqué au moins deux fois lors de huit de ses 25 apparitions dans l’élite allemande à ce jour – trois accolades, un tour du chapeau et une extravagance de quatre buts.

Tel est son style, Haaland est entré sur la scène de la Ligue des champions avec enthousiasme, marquant sa première apparition en compétition avec un tour du chapeau dans la raclée 6-2 de Salzbourg sur Genk. Étonnamment, c’était déjà le quatrième tour du chapeau de l’attaquant de 19 ans de la saison.

Ce n’était pas un hasard non plus, car Haaland a conservé sa formidable forme continentale depuis son déménagement à Dortmund, où il est devenu le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 10 buts de l’histoire de la Ligue des champions, en ne prenant que sept apparitions pour le faire (quatre de moins que quiconque. autre).

Cette étape est intervenue en février 2020, lorsque la star de Dortmund a marqué les deux buts lors de la victoire 2-1 de son équipe sur le Paris Saint-Germain lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Haaland a appelé son deuxième but de la soirée (un missile du pied gauche imparable de l’extérieur de la zone) le « meilleur but qu’il ait jamais marqué » et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi.

L’attaquant de Dortmund était tellement émerveillé par son propre travail qu’il a atteint un état de zen et a choisi de célébrer avec un peu de méditation en tailleur sur le terrain de Signal Iduna Park.

Malheureusement, La pose sereine de Haaland est bientôt revenue le hanter alors que le PSG a riposté pour remporter le match retour 2-0 et se qualifier pour les quarts de finale.

.@KMbappe et le PSG a célébré la signature d’Erling Haaland dans les vestiaires 👀 pic.twitter.com/SVpheH6ZXY – ESPN FC (@ESPNFC) 11 mars 2020

Compte tenu de son année civile mercurielle avec Dortmund, sa première dans l’une des cinq grandes ligues européennes, il n’est pas surprenant d’apprendre que Haaland est désormais l’un des joueurs les plus précieux du football mondial.

Selon la dernière liste de valeurs de transfert du CIES Football Observatoy, Haaland a connu une augmentation plus importante de sa valeur marchande estimée que tout autre joueur des principales divisions européennes après avoir grimpé de 13 échelons dans les six derniers mois.

Alors que Marcus Rashford pourrait être en tête de liste avec une valeur de transfert estimée à 165 millions d’euros (204 millions de dollars), Haaland est coincé juste derrière l’homme de Manchester United à la deuxième place après avoir vu sa valeur passer de 107,3 ​​millions d’euros à 152 millions d’euros depuis juin dernier, le catapultant ainsi jusqu’à la 15e place.

La façon dont les choses se passent pour Haaland en ce moment, il est difficile de voir son action faire autre chose que monter plus haut en 2021.

Le correspondant allemand d’ESPN, Stephan Uersfeld, a contribué à ce rapport