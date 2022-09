Tous les cinq ans, le département américain de l’Agriculture procède à un recensement des exploitations agricoles, le dernier ayant été achevé en 2017. Ainsi, cinq ans se sont écoulés depuis lors, les agriculteurs et les éleveurs de tous les États-Unis ont reçu des paquets d’enquêtes en juin leur demandant des informations sur leurs opérations. .

Ce dernier recensement agricole a rapporté une foule de faits sur le comté de Kendall et son changement continu d’une zone presque entièrement rurale à une communauté qui semble cultiver de plus en plus de maisons et de centres commerciaux que de cultures en rangs.

Certaines des informations du recensement ont confirmé les tendances qui se sont poursuivies au cours des dernières décennies, tandis que d’autres ont suggéré que la scène agricole elle-même est en train de changer. Par exemple, le recensement a indiqué qu’en 2017 au moins, les fermes du comté de Kendall étaient encore majoritairement entre les mains de familles et non d’entreprises. Un total de 92% des terres agricoles du comté étaient entre les mains de fermes familiales, selon le recensement.

D’un autre côté, il y avait quelques changements intéressants à signaler avec le plus grand nombre de piétons. Deux fermes de comté, par exemple, ont déclaré élever des émeus, pas exactement le type de volaille habituel que l’on s’attendrait peut-être à trouver dans la prairie du nord de l’Illinois.

D’autres statistiques du rapport contenaient des tendances à la fois continues et interrompues. Le nombre de fermes du comté de Kendall a continué de baisser, atteignant un nouveau plus bas historique de 313. C’est près de 100 fermes de moins que les 412 recensées en 2002 et 773 fermes de moins qu’en 1950.

Mais alors que le nombre d’exploitations a diminué, la taille des exploitations restantes continue d’augmenter à mesure que la consolidation du secteur agricole se poursuit. En 2017, la ferme moyenne du comté de Kendall couvrait 419 acres. En 2012, les fermes du comté de Kendall couvraient en moyenne 356 acres. En 1950, lorsque l’agriculture moderne commençait vraiment, la ferme moyenne ici ne faisait que 180 acres.

Cependant, la tendance de plus en plus de terres agricoles à se transformer en logements et en développements commerciaux a pris une pause en 2017. Les chiffres du recensement suggèrent que le krach du marché du logement de 2008 a eu un impact sur la réaffectation auparavant constante des terres agricoles. Pour la première fois depuis 1987 – à la suite d’un autre ralentissement économique – les terres ont apparemment été réaffectées à la production agricole au lieu d’être utilisées pour le développement. Selon les statistiques du recensement, un peu plus de 8 000 acres ont été remis en production agricole entre 2012 et 2017.

Même avec cette pause, la valeur des terres agricoles de Kendall a continué d’augmenter, augmentant de 4,3 % par rapport à 2012, atteignant une moyenne record de 9 059 $ l’acre, selon le recensement.

De même, la valeur des maisons de ferme et des bâtiments a continué d’augmenter avec la terre sur laquelle ils se trouvent. En 2017, la valeur moyenne des terres et des bâtiments de la ferme du comté de Kendall s’élevait à 3 991 102 $, soit une augmentation de 29 % par rapport à ces mêmes valeurs en 2012.

Le recensement compte ces jours-ci les producteurs agricoles – autrefois appelés exploitants agricoles – et ils en ont trouvé 548 dans le comté de Kendall. La définition officielle du ministère d’un producteur est la suivante : « personnes ou entités, y compris les agriculteurs, les éleveurs, les bûcherons, les exploitants agricoles et les pêcheurs, qui se livrent à la production ou à la récolte d’un produit agricole ». Compte tenu de cette définition, il est clair qu’une ferme peut avoir plus d’un « exploitant », et donc le changement de nomenclature.

Le recensement de 2017 a fait état de 380 producteurs agricoles masculins, en baisse de près de 4 % par rapport à 2012, tandis que le nombre de productrices en 2017 était de 168, en hausse de 15 % par rapport à 2012.

Une autre tendance qui s’est poursuivie était le nombre croissant de producteurs agricoles du comté de Kendall qui travaillent hors de la ferme au moins une partie du temps. Près de 53% des producteurs agricoles du comté ont déclaré travailler hors de la ferme au moins une partie du temps en 2017. C’était le nombre le plus élevé en un quart de siècle.

Alors que le comté a perdu une quantité importante de terres agricoles au cours des dernières décennies, il n’y a pas eu de baisse correspondante de la production. Les hybrides modernes et la technologie agricole en constante amélioration semblent se combiner pour compenser la perte des terres agricoles du comté de Kendall au profit du développement résidentiel et commercial. En 2002, 82% du comté était cultivé. En 2017, ce nombre avait diminué assez fortement pour atteindre 67 %. Mais même avec moins de terres disponibles pour l’agriculture, les rendements des cultures ont fortement augmenté. Par exemple, en 2002, les agriculteurs du comté ont produit 9 249 000 boisseaux de maïs et 2 761 000 boisseaux de soja. Mais en 2017, avec moins de terres cultivées, les agriculteurs du comté ont produit un remarquable 13 780 000 boisseaux de maïs, une augmentation de 49 %, et 3 122 000 boisseaux de soja, en hausse de 13 %.

La production céréalière était en plein essor en 2017, mais la production animale du comté a poursuivi son déclin à long terme. En 1950, à l’apogée de l’agriculture diversifiée où chaque ferme élevait du bétail ainsi qu’une variété de céréales, 861 fermes du comté de Kendall ont déclaré avoir des bovins de boucherie, 694 fermes ont déclaré avoir au moins une vache laitière et 741 fermes ont déclaré élever des porcs. Le passage à l’élevage spécialisé et à l’agriculture céréalière a eu lieu dans les années 1960. Au moment où le recensement agricole de 2017 a été effectué, avec le passage à l’élevage spécialisé de céréales ou d’élevage, seules 39 fermes de comté ont déclaré avoir des bovins de boucherie, une seule a déclaré posséder des vaches laitières et 11 ont déclaré avoir des porcs.

Le passage à l’élevage de bétail était également clairement évident dans la forte réduction de la superficie du comté de Kendall consacrée au maïs cultivé pour l’ensilage pour nourrir le bétail ainsi que la superficie consacrée aux pâturages. En 1950, les agriculteurs du comté cultivaient 2 236 acres de maïs pour l’ensilage et disposaient de près de 24 000 acres consacrés aux pâturages. En 2017, les agriculteurs du comté ne cultivaient que du maïs pour l’ensilage sur environ 300 acres et ne consacraient qu’environ 1 600 acres aux pâturages.

En 2017, le comté de Kendall se remettait encore de l’effondrement quasi total du système financier mondial provoqué par les pratiques illégales et contraires à l’éthique des sociétés financières géantes. La reprise a été lente, mais au moment où le recensement américain de 2020 a été effectué, la croissance démographique se redressait dans le comté de Kendall au point qu’il s’agissait du comté à la croissance la plus rapide de l’Illinois. C’est pourquoi il sera si intéressant de voir quelles nouvelles informations sur la scène agricole du comté seront révélées par le recensement agricole de cet été.

