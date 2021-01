Trump arrive à son rassemblement à Dalton, en Géorgie, lundi. | Mandel Ngan / AFP via Getty Images

Surprise! Cela a fini par être sur lui-même.

Le voyage du président Donald Trump à Dalton, en Géorgie, lundi soir, visait ostensiblement à bousculer les Sénateurs républicains David Perdue et Kelly Loeffler avant leur deuxième tour de scrutin très disputé mardi. Comme on pouvait s’y attendre, cependant, Trump a passé une grande partie de ce qui sera probablement son dernier rassemblement en tant que président à se plaindre de sa perte contre le président élu Joe Biden et à pousser des théories du complot non fondées sur le vol de l’élection.

En fait, les tout premiers mots de la bouche de Trump après «Bonjour Géorgie» ont été: «Au fait, il n’y a aucun moyen que nous ayons perdu la Géorgie. Il n’y a pas moyen. C’était une élection truquée.

Au début de son discours, Trump a tenté de promouvoir Perdue et Loeffler, mais son cœur n’y semblait pas vraiment. Atout ne semblait pas se rendre compte que Perdue n’était pas réellement présent (il est en quarantaine après une exposition à Covid-19) et au lieu de susciter beaucoup d’enthousiasme pour les sénateurs, les partisans de Trump ont passé une grande partie du rassemblement à chanter des choses comme « se battre pour Trump! » et « arrêtez le vol! »

Comme vous vous en doutez, Trump a passé un bon moment à frotter ses propres plaies. Il a critiqué la Cour suprême pour «ne pas intervenir» pour lui et, dans le même esprit, a critiqué le gouverneur républicain et le secrétaire d’État de Géorgie – Brian Kemp et Brad Raffensperger, respectivement – pour ne pas l’avoir aidé à voler les élections.

«Je serai ici dans environ un an et demi pour faire campagne contre votre gouverneur, je vous le garantis», a déclaré Trump à propos de Kemp.

Le discours est intervenu un jour après la publication par le Washington Post de l’audio bombe d’un appel téléphonique du week-end au cours duquel Trump a tenté en vain d’intimider Raffensperger pour l’aider à «trouver» suffisamment de votes dans l’État pour surmonter sa perte contre Biden. L’appel a été largement critiqué et, comme mon collègue Ian Millhiser l’a écrit, était «très probablement une infraction pénale», mais Trump – volant une page de son livre de mise en accusation – a tenté de renverser la réalité en proclamant: «tout le monde a aimé mon appel téléphonique».

D’autres plus grands succès que Trump a revisités lundi, notamment se prélassant dans «enfermez-la!» chants dirigé contre Hillary Clinton, dénigrant les médias – y compris Fox News, et clignant des yeux et hochant la tête vers la théorie dérangée du complot QAnon.

Notamment, la pandémie de coronavirus n’a jamais été mentionnée lors d’un rassemblement au cours duquel de nombreux participants étaient entassés et ne portaient généralement pas de masques.

C’est le Parti républicain de Trump maintenant

Loeffler semblait comprendre l’importance de donner la priorité à Trump. Lorsqu’elle est montée sur scène pour de brèves remarques, elle a immédiatement annoncé qu’elle rejoignait un groupe de sénateurs républicains qui, lors d’une procédure parlementaire mercredi, prévoyaient de contester la victoire du Collège électoral de Biden, en disant: «J’ai une annonce, la Géorgie. Le 6 janvier, je m’opposerai au vote du collège électoral. C’est vrai. Nous allons y arriver! »

Mais des déclarations de ce genre n’étaient pas suffisantes pour combler l’écart évident d’enthousiasme du public. À de nombreuses reprises, les caméras ont tourné sur des visages visiblement ennuyés et silencieux alors que Trump offrait des éloges pour Loeffler et Perdue qui ne dépassaient pas beaucoup leur soutien.

Tout au long du rassemblement, Trump a tenté de garder espoir qu’il pourrait encore remplir un autre mandat. Il a suggéré qu’une procédure du Congrès mercredi dans laquelle sa défaite du Collège électoral contre Biden serait certifiée pourrait entraîner un renversement drastique des fortunes, même s’il est assez clair – étant donné que la plupart des législateurs prévoient de voter pour certifier le vote – ce ne sera pas le cas.

À un moment donné, le président m’a dit, «J’espère que Mike Pence viendra pour nous» – suggérant que le vice-président, qui supervisera l’audience de mercredi, pourrait tenter d’annuler les résultats à la onzième heure – et à d’autres, il a ouvertement fait pression sur le sénateur Mike Lee (R-UT) pour rejoignez un groupe de sénateurs républicains qui ont annoncé leur intention de contester les résultats électoraux.

«MIke Lee est là aussi. Mais je suis un peu en colère contre lui aujourd’hui », Trump m’a dit, faisant allusion au refus de Lee (jusqu’à présent) de rejoindre l’effort républicain pour contester les résultats.

Mais à d’autres moments, Trump a parlé de sa présidence au passé, déplorant (à tort) que le Mexique «paie» pour son mur frontalier – mais ajoutant ensuite, «ou si j’étais ici, ils le seraient».

Mais au-delà de la caricature des opposants à Perdue et Loeffler en tant que socialistes radicaux, Trump n’a pas expliqué pourquoi ses partisans devraient avoir beaucoup confiance dans le fait que le second tour ne sera pas truqué comme il le prétend l’élection présidentielle.

Dans l’ensemble, alors que Trump lisait des lignes de son discours de souche pré-présidentiel sans même prendre la peine de les mettre à jour pour refléter la réalité que l’élection est terminée et qu’il a perdu, il est devenu clair qu’il l’envoyait principalement par la poste.

«Nous ne nous rendrons jamais, jamais», Trump m’a dit vers la fin de son discours de près de 90 minutes – et au cas où ce ne serait pas évident, il parlait de lui-même. Indépendamment de ce qui se passe lors du second tour de mardi, pour Trump, mercredi, ce sera une réflexion après coup.