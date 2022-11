Le dernier rapport sur l’inflation montre que les prix de gros ont augmenté à un rythme plus lent le mois dernier

Minneapolis

Une mesure clé de l’inflation, les prix de gros, ont augmenté de 8% en octobre par rapport à l’année précédente, selon le dernier rapport du Bureau of Labor Statistics.

Le nombre est nettement meilleur que les prévisions. Les économistes s’attendaient à ce que l’indice des prix à la production, qui mesure les prix payés pour les biens et services avant qu’ils n’atteignent les consommateurs, affiche une augmentation annuelle de 8,3 %, en baisse par rapport aux 8,4 % révisés de septembre.

Sur une base mensuelle, les prix à la production ont augmenté de 0,2 %, en deçà des attentes et même avec l’augmentation révisée de 0,2 % observée en septembre.

D’une année sur l’autre, l’IPP de base – qui exclut les aliments et l’énergie, des composants dont les prix sont plus sujets à la volatilité du marché – a mesuré 6,7%, en baisse par rapport à l’augmentation annuelle révisée de 7,1% de septembre.

D’un mois à l’autre, les prix de l’IPP de base sont restés stables. En septembre, l’IPP de base a augmenté de 0,2 % révisé par rapport au mois précédent.

Les économistes s’attendaient à ce que l’IPP de base annuel et mensuel mesure 7,2 % et 0,3 %, respectivement, selon les estimations de Refinitiv.

Étant donné que le PPI capture les changements de prix qui se produisent plus en amont, le rapport est considéré par certains comme un indicateur avancé des tendances inflationnistes plus larges et un prédicteur de ce que les consommateurs verront éventuellement au niveau des magasins.

L’indice des prix à la consommation de la semaine dernière a montré que l’inflation avait ralenti à 7,7 % contre 8,2 % en glissement annuel, surprenant les investisseurs et donnant à Wall Street sa plus forte impulsion depuis 2020.

Cette histoire se développe et sera mise à jour.