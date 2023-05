Le dernier rapport sur les blessures des Cubs est ultra déroutant de la manière la plus décevante

Les Cubs de Chicago entament une série de trois matchs contre les Phillies de Philadelphie vendredi, et ils ont fait une rafale de mouvements, comme le montre leur dernier rapport sur les blessures.

Les Cubs de Chicago n’ont pas eu la meilleure des chances récemment. Bien qu’ils soient à égalité pour la troisième place dans le NL Central au vendredi 19 mai, ils sont allés 2-8 lors de leurs 10 matchs précédents. Maintenant, ils commencent une série de trois matchs contre le champion en titre de la Ligue nationale, les Phillies de Philadelphie.

Avant le match, les Cubs ont fait une rafale de mouvements.

Ils ont réintégré le joueur de deuxième but Nico Hoerner de la liste des blessés, mais ils ont placé le voltigeur Cody Bellinger sur la liste des blessés de 10 jours (rétroactif le 16 mai) en raison d’une contusion au genou gauche.

Il y a également eu d’autres mouvements, tels que le rappel du joueur de troisième but Edwin Rios du Triple-A Iowa, le lanceur Keegan Thompson étant opté pour l’Iowa, le voltigeur Mike Tauchman étant sélectionné du Triple-A et le joueur de premier but Eric Hosmer étant désigné pour une affectation des mois après la signature. avec l’équipe.

Mouvements des louveteaux :

-Nico Hoerner réintégré de l’IL

-Edwin Ríos rappelé

-Mike Tauchman sélectionné

-Cody Bellinger (contusion du genou gauche) à 10 jours IL, rétro 16 mai

-Keegan Thompson opté pour l’Iowa

-Eric Hosmer DFA – Maddie Lee (@maddie_m_lee) 19 mai 2023

Les Cubs placent Cody Bellinger sur la liste des blessés après une blessure au genou

La blessure de Bellinger a eu lieu lundi dernier lors d’une collision avec le mur extérieur du Minute Maid Park à Houston alors qu’il effectuait une prise bondissante. Il n’a plus disputé de match depuis mais était disponible sur le banc mercredi. Avec cela et le fait qu’ils avaient un jour de congé jeudi, on croyait qu’il pourrait être prêt à jouer vendredi. Maintenant, il est sur la liste des blessés.

Au cours de l’année, Bellinger a enregistré une moyenne au bâton de 0,271, un pourcentage de base de 0,337, un pourcentage de frappe de 0,493, un OPS de 0,830, sept circuits, 20 points produits, 29 points marqués et 39 coups sûrs en 37 matchs.

Alors que Bellinger est sur la liste des blessés, ils récupèrent Hoerner, qui est l’un de leurs meilleurs frappeurs. Hoerner a mis en place une ligne oblique de .303/.348/.395 tout en enregistrant deux circuits, 19 points produits, 25 points marqués et 46 coups sûrs en 35 matchs.

Quant à Hosmer, il avait mis en place une moyenne au bâton de 0,234, un OPS de 0,610, deux circuits, sept points marqués, 14 points produits et 22 coups sûrs en 94 présences au bâton (31 matchs).

Les Cubs chercheront à remporter leur première série depuis le 6 mai (contre les Marlins de Miami) ce week-end, mais devront le faire sans Bellinger dans l’alignement.