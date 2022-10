Le dernier rapport sur le PIB montre que l’économie américaine a rebondi au dernier trimestre après s’être contractée au premier semestre

Minneapolis

L’économie américaine a progressé au dernier trimestre, rebondissant après avoir reculé au premier semestre.

Produit intérieur brut – la mesure la plus large de l’activité économique – a augmenté de 2,6 % en rythme annualisé au troisième trimestre, selon les premières estimations publiées jeudi par le Bureau of Economic Analysis. C’est un revirement après une baisse de 1,6 % au premier trimestre de l’année et négative de 0,6 % au second.

Les économistes avaient prévu une croissance de 2,4% au troisième trimestre, selon les estimations consensuelles sur Refinitiv.

La poussée bienvenue de la croissance économique a été principalement alimentée par un rééquilibrage des importations et des exportations, avec moins de marchandises étrangères expédiées aux États-Unis, les consommateurs détournant leur attention des dépenses alimentées par la pandémie en canapés, vélos et autres biens durables et se tournant vers les voyages et dîner à l’extérieur.

“C’est le genre de rapport sur le PIB que nous devrions être heureux de voir à ce stade d’une reprise”, a déclaré Dean Baker du Center for Economic and Policy Research dans une note. “Cependant, avec la Réserve fédérale qui continue d’augmenter les taux et la plupart de l’impact des hausses de taux passées qui ne se sont pas encore fait sentir, cela pourrait être le dernier bon rapport que nous voyons depuis un moment.”

