Le dernier raid terrestre sur Gaza par les troupes israéliennes présente une distinction importante par rapport aux incursions précédentes. Cette fois, les soldats ne se sont pas retirés immédiatement après leur attaque.

Au lieu de cela, ils « poursuivent la guerre » à l’intérieur de la partie nord de l’enclave dans le cadre d’une expansion des opérations terrestres israéliennes.

Cette décision est différente d’une attaque terrestre à grande échelle, mais il s’agit toujours d’une sorte d’invasion alors que les troupes israéliennes se trouvent à l’intérieur de l’enclave palestinienne.

Suivez en direct : l’OMS « gravement préoccupée » par la panne d’électricité à Gaza

Le fait que l’offensive semble plus limitée – bien qu’il soit impossible d’en être sûr car les journalistes indépendants ne semblent pas encore intégrés dans l’armée israélienne – indique une tactique qui, pour l’instant, favorise potentiellement des incursions de moindre envergure, associées à de puissantes frappes aériennes, plutôt que avancer immédiatement avec une énorme manœuvre au sol – si jamais cela doit se concrétiser.

Bien sûr, cela pourrait changer en quelques heures, car l’incertitude est un autre stratagème délibéré utilisé par Israël pour rendre ses opérations plus difficiles pour les populations. Hamas être capable de prédire et de se défendre.

Israël s’est engagé à détruire le Hamas et à sauver plus de 220 otages capturés par le groupe militant lors de l’attaque terroriste du 7 octobre qui a déclenché la guerre.

Mais les commandants ont également déclaré que cette fois, ils attaqueraient de différentes manières par rapport à la manière dont les conflits précédents avec le Hamas se sont déroulés.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:58

Israël intensifie les bombardements sur Gaza



Une invasion à grande échelle est clairement une option, mais il existe également un argument en faveur d’attaques terrestres plus limitées, spécifiquement axées sur certaines cibles telles que des individus clés et des infrastructures comme un réseau de tunnels sous l’eau. Gaza dans lequel le Hamas opère.

Les analystes doutent également que le Hamas puisse être détruit par la seule force militaire, mais dégrader considérablement les capacités militaires du groupe est un objectif réalisable.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:25

L’opération à Gaza « n’est pas une invasion à grande échelle »



En outre, le sort des otages, notamment des enfants, des personnes âgées et des étrangers, entrera en ligne de compte dans les calculs d’Israël.

Des négociations sont toujours en cours pour tenter de les libérer, mais si cela échoue, les forces spéciales formées au sauvetage des otages auront peut-être la deuxième meilleure chance de sauver les captifs vivants.

En savoir plus:

Les États-Unis frappent des sites de stockage de munitions liés à l’Iran

Pourquoi le « grand moment » de l’invasion israélienne pourrait ne pas avoir lieu

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:27

Israël étend ses opérations terrestres



Une considération primordiale doit être le sort des plus de deux millions de civils palestiniens qui vivent à Gaza. Plus de 7 300 personnes ont déjà été tuées depuis qu’Israël a lancé une campagne de frappes aériennes incessante immédiatement après l’attaque terroriste du 7 octobre il y a exactement trois semaines, a déclaré le ministère de la Santé du territoire contrôlé par le Hamas.

Il a également imposé un siège à l’enclave, ne laissant entrer qu’un infime filet de nourriture, d’eau et de fournitures médicales.

À mesure que les souffrances des Palestiniens s’accentuent, la communauté internationale appelle également Israël à accepter un cessez-le-feu. Cela pourrait rendre une longue guerre plus difficile à justifier, si bien qu’Israël pourrait chercher à réaliser tout ce qu’il peut le plus rapidement possible.