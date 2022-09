Le dernier produit à succès d’Apple : la tranquillité d’esprit

Cette histoire fait partie Point focal iPhone 2022la collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur le produit le plus populaire d’Apple.

C’est arrivé à Chuck Noland lorsque l’avion dans lequel il se trouvait une veille de Noël a été pris dans une terrible tempête et s’est écrasé dans l’océan, le laissant comme le seul survivant. Pendant quatre ans, il est resté coincé, seul, sur une île. S’il avait eu L’iPhone 14 d’Appleil a peut-être pu demander de l’aide à partir d’un satellite en orbite à plusieurs kilomètres au-dessus.

Noland est un personnage fictif, joué par Tom Hanks dans le film de survie à succès de 2000 Naufragé. Mais l’iPhone 14 est bien réel.

Au cours des deux dernières semaines, Apple a sorti ses derniers iPhones et montres Apple, tous dotés d’une série de fonctionnalités pour que les gens se sentent plus en sécurité. Cette année, les appareils sont conçus pour suivre à mesure que vous plonger dans l’océan, faire de la randonnée hors réseau ou faire des tâches plus banales comme chercher un ami dans une foule ou rentrer de l’école en voiture. Parmi eux, détection d’accident de voiture et un moyen de utiliser des satellites pour appeler à l’aide même lorsque vous n’avez pas de service cellulaire.

“Ces produits sont devenus essentiels dans nos vies”, a déclaré le PDG d’Apple, Tim Cook, lors de l’annonce des appareils au début du mois. Comme pour souligner ce point, les dirigeants de l’entreprise ont répété le mot “essentiel” près d’une douzaine de fois tout en montrant ses nouveaux produits. “Ils sont toujours avec vous, utiles où et quand vous en avez besoin, et sont conçus pour fonctionner ensemble de manière transparente.”

Ces caractéristiques peuvent sembler extrêmes — à quelle fréquence tu partir à la découverte de déserts désolés ? – mais ils ajoutent au sentiment de confiance qu’Apple espère forger. À une époque où une grande partie de notre foi collective dans l’industrie technologique a été ébranlée par des atteintes à la vie privée apparemment sans fin, controverses politiques et les mensonges éhontés des dirigeants de la tech, l’idée même qu’Apple veut que nous lui fassions encore plus confiance peut sembler idiote. Et le marketing d’Apple visant à sauver nos vies peut sembler exagéré.

Si nous ne tenons pas compte du pouvoir de l’industrie technologique dans nos vies, nous nous demandons si nous sommes devenus trop dépendants de tout cela. C’est devenu si grave que certaines personnes font régulièrement des “désintoxications numériques”, cherchant des lieux de vacances au-delà des signaux des opérateurs de téléphonie mobile, dans l’espoir de se déconnecter du rythme apparemment sans arrêt de la vie moderne.

Mais le fabricant d’iPhone trace une voie en s’appuyant sur ses fonctionnalités de santé et de sécurité, parallèlement à une liste croissante d’améliorations de la confidentialité si efficaces qu’elles ont frustré les annonceurs, les forces de l’ordre et d’autres entreprises technologiques.

“Apple développe ce concept de sécurité personnelle et l’amène à un tout autre niveau”, a déclaré Tim Bajarin, analyste chez Creative Strategies. Il a ajouté que les concurrents d’Apple essaieront probablement de reproduire également les fonctionnalités de sécurité d’Apple, mais l’approche plus large du géant de la technologie en matière de sécurité, de confidentialité et maintenant de sécurité personnelle l’aidera à se démarquer. “Fondamentalement, ils disent:” Écoutez, nous allons vous protéger, nous vous soutenons. “”

Pomme



Augmenter la sécurité

Bien qu’Apple continue d’ajouter de nouvelles fonctionnalités de sécurité à ses appareils, il se concentre sur ces idées depuis de nombreuses années.

En 2017, Apple a ajouté une fonctionnalité optionnelle à l’Apple Watch pour détecter les battements cardiaques anormaux, ce que de nombreux clients ont depuis déclaré. les a avertis des problèmes de santé avant une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral potentiel. En 2018, la société a ajouté la détection de chute pour l’Apple Watch, qui appelle les contacts d’urgence et les autorités si vous ne répondez pas que tu vas bien après une chute. Cela aussi a permis de sauver des vies.

“Nous sommes dans un monde où les gens veulent juste sortir avec leur téléphone ou leur montre et ne pas s’en soucier.” Maribel Lopez, Recherche Lopez

Alors que de nouvelles fonctionnalités telles que la détection de collision et les appels à l’aide par satellite peuvent être conçues pour le dernier iPhone d’Apple, la société semble également essayer d’ajouter une technologie de sécurité aux appareils plus anciens. Avec sa mise à jour gratuite du logiciel iOS 16 pour iPhone et iPad plus tard ce mois-ci, Apple inclura Safety Check pour aider les victimes de violence domestique échapper plus facilement aux situations abusives. Il ajoute également le mode de verrouillage, destiné à restreindre les fonctionnalités de communication de l’iPhone pour protéger le propriétaire d’une éventuelle attaque de piratage.

Il ne faut pas grand-chose pour imaginer comment la nouvelle fonctionnalité satellite d’Apple aidera les gens en cas d’urgence. Il y a des gens comme Aaron Ralston, un randonneur et grimpeur qui en 2003 est resté coincé pendant des jours dans le parc national de Canyonlands en Utah sans téléphone ni aucun autre moyen d’appeler à l’aide.

Ce qui différenciera Apple, disent les observateurs de l’industrie, c’est que la création de ces technologies a nécessité une interaction complexe de logiciels, de capteurs et d’infrastructures comme suffisamment de satellites dans le ciel pour que cela fonctionne.

Apple a déclaré avoir travaillé avec les premiers intervenants pour développer sa fonction satellite d’urgence, en demandant aux utilisateurs s’ils ont été blessés et dans quelle mesure ils peuvent relayer plus efficacement les informations aux personnes qui reçoivent de l’aide. Il a également dû construire des stations relais pour appeler le 911 dans les endroits où les opérateurs d’urgence n’acceptent pas les SMS.

“Il a fallu des années pour concrétiser cette vision grâce à des logiciels matériels révolutionnaires et à l’innovation en matière d’infrastructure”, a déclaré Ashley Williams, responsable de la modélisation et de la simulation de satellites chez Apple, lors de l’annonce de la nouvelle fonctionnalité.

Bien qu’aucune autre entreprise technologique n’offre actuellement une fonctionnalité similaire, T-Mobile et SpaceX ont également annoncé leur intention de proposer des technologies similaires au cours des deux prochaines années. Verizon a un partenariat similaire avec Project Kuiper d’Amazon. Les analystes disent que d’autres sont probablement en route.

Tendance croissante

Au passage d’Apple sa 15e année de fabrication d’iPhonesl’un des défis les plus difficiles auxquels il est confronté est de savoir comment réinventer le supercalculateur dans nos poches. Bien sûr, l’entreprise peut accélérer le fonctionnement de l’appareil et améliorer l’appareil photo chaque année, mais que peut-elle faire de plus ?

Les observateurs Apple de longue date disent que l’Apple Watch et l’iPhone de cette année pourraient détenir la clé. “Ils essaient de comprendre les vrais problèmes avec lesquels de vraies personnes sont aux prises”, a déclaré Maribel Lópezanalyste chez Lopez Research.

“Certaines des fonctionnalités étaient destinées à tout le monde, et certaines d’entre elles étaient destinées à des personnes très spécifiques”, a-t-elle ajouté. Mais ils tournaient tous autour de la résolution de problèmes de longue date, comme ce qu’il faut faire lorsque le service cellulaire ne fonctionne pas, en plus de choses de base comme rendre les appareils moins susceptibles de se casser lorsque nous les laissons tomber. “Nous sommes dans un monde où les gens veulent juste sortir avec leur téléphone ou leur montre et ne pas s’en soucier.”