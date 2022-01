Le dernier post Instagram déchirant de Kathryn Kates après le décès par cancer de la star de Seinfeld à l’âge de 73 ans

Dans une publication Instagram déchirante après sa mort d’un cancer, l’actrice Kathryn Kates dit aux fans de la garder en vie dans leur cœur et qu’elle « vivra pour toujours ».

La vidéo, intitulée « Sonnet 77 », mettait en vedette Kates récitant un sonnet avec une légende d’un poème de Mary Elizabeth Frye.

Un message déchirant a été partagé sur Instagram de Kathryn Kates après sa mort d’un cancer Crédit : Facebook/kathrynkates

Une vidéo a été publiée montrant l’actrice interprétant un sonnet Crédit : Instagram/officialkathrynkates

« Ne restez pas sur ma tombe et ne pleurez pas », lit-on dans la légende. « Je ne suis pas là, je ne dors pas. » Le poème est publié dans son intégralité avec un autre message, peut-être de Kates.

« Gardez-moi en vie dans vos beaux cœurs avec des souvenirs inoubliables. Enseignez aux autres ce que vous avez appris de moi et je vivrai pour toujours.

Les commentaires sont remplis d’amis et de fans exprimant leurs condoléances.

« Une belle dame talentueuse. Repose en paix… », a écrit un utilisateur. Un autre a qualifié le décès de Kates de « perte énorme ».

La mort de Kates a été confirmée par ses représentants de Headline Talent Agency, qui ont déclaré que l’actrice du personnage était décédée samedi d’un cancer en Floride.

« Kathryn est notre cliente depuis de nombreuses années, et nous nous sommes beaucoup rapprochés d’elle au cours de la dernière année depuis qu’elle a appris que son cancer revenait », a déclaré Headline Talent dans un communiqué.

« Elle a toujours été incroyablement courageuse et sage et a abordé chaque rôle avec la plus grande passion. Elle va beaucoup nous manquer. »

Kates était un natif de New York qui a eu quelques petits rôles au début des années 1980 avant d’apparaître dans des programmes majeurs tels que Matlock, Thunder Alley et Seinfeld.

Tout au long des années 90 et au 21e siècle, Kate serait vue sur Caroline dans la ville, Lizzie McGuire, Judging Amy, Rescue Me et d’autres.

Elle est peut-être bien connue pour ses rôles récurrents dans des programmes populaires tels que Orange Is the New Black, où elle a joué la mère de Jason Biggs, Amy Kanter-Bloom.

Dans ses rôles récents, Kates a remporté le prix de la meilleure actrice au NYCTV Festival pour sa performance dans le court métrage Welcome to Sarajevo.

Elle a également joué Angie DeCarlo dans The Many Saints of Newark, une préquelle de The Sopranos de David Chase.

Kate a également été actrice de théâtre pendant de nombreuses années, travaillant comme doublure dans Significative Other et apparaissant dans de nombreux spectacles Off-Broadway.

Elle a été membre fondatrice du Colony Theatre de Los Angeles, jouant plusieurs rôles hors scène pendant plus de 25 ans.

Kates laisse dans le deuil sa sœur, Mallory, et son frère, Joshua.

Kates était connue pour ses rôles dans Seinfeld et Orange Is the New Black Crédit : BNC

« » Gardez-moi en vie dans vos beaux cœurs avec des souvenirs inoubliables « , lire la légende du message Crédit : Facebook/Kathrynkates

