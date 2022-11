Le dernier post Instagram de Siddhaanth Vir Surryavanshi sur la nutrition devient viral après sa mort

Le célèbre acteur de télévision Siddhaanth Vir Surryavanshi a subi une crise cardiaque alors qu’il s’entraînait dans sa salle de sport le vendredi 11 novembre et est décédé. La disparition soudaine de l’acteur a choqué ses fans et ses collègues de l’industrie alors qu’ils rendaient hommage au défunt acteur.

Dans son dernier post Instagram, Siddhaanth fait la promotion des produits nutritionnels et de bien-être de la marque Steadfast Nutrition alors qu’il partage sa photo monochrome avec les produits de la marque et écrit : “Mes 3 essentiels préférés… Chaque jour… Peu importe où je suis … au travail ou à la maison” et a ajouté les hashtags #immunityboost, #wheyprotein, #wheylo, #wellness et #nutrition.

Les fans de Siddhaanth Vir ont envahi la section des commentaires et ont écrit RIP (Rest In Peace) avec des emojis déchirants. Il a posté la photo sur son compte Instagram le 1er octobre et elle est devenue virale dès que la nouvelle de sa mort subite est sortie. Tandis qu’un internaute écrivait : « C’est incroyable et tellement choquant pour moi », un autre écrivait : « C’est tellement choquant… les médecins devraient faire des recherches là-dessus ! Plusieurs décès au gymnase, y compris des célébrités dans un passé récent ! ».





Les apparitions télévisées de Siddhaanth incluent Kasautii Zindagii Kay, Zameen Se Aassman Tak, Sinndoor Tere Naam Ka, Saat Phere: Saloni Ka Safar et Kyun Rishton Mein Katti Batti pour n’en nommer que quelques-uns. Il a fait ses débuts en jouant un rôle de camée dans la populaire émission de télévision Kkusum.

Parlant de sa vie personnelle, l’acteur a d’abord été marié à Ira Surryavanshi, dont il a officiellement divorcé en 2015. Il s’est ensuite marié avec un célèbre mannequin nommé Alesia Raut en 2017. Il avait une fille nommée Diza de son premier mariage et Alesia était une mère célibataire à son fils nommé Mark avant d’épouser le défunt acteur.