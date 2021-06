Le dernier post Instagram de l’acteur de ‘Dil Bechara’ est devenu viral peu de temps après sa mort tragique

Dans moins d’une semaine, ce sera un an de la disparition tragique et choquante de l’acteur Sushant Singh Rajput qui a été retrouvé pendu dans son appartement de Bandra à Mumbai le 14 juin.

La nouvelle de la mort soudaine de Sushant Singh Rajput a laissé toute la nation dans un état de choc et d’incrédulité profond et a créé un vide dans la vie de ses proches et de ses fans qui ne pourra plus jamais être comblé. En effet, ses fans et ses proches ont toujours du mal à accepter cette dure réalité.

Peu de temps après la disparition de Sushant Singh Rajput, sa dernière publication sur Instagram, qui était un hommage à sa défunte mère décédée en 2002, est devenue virale sur Internet. L’acteur avait écrit un poème sincère pour sa défunte mère et partagé un collage avec des photos côte à côte de sa mère et de lui-même.

« Un passé flou s’évaporant de larmes Des rêves sans fin sculptant un arc de sourire Et une vie éphémère, négociant entre les deux… Maa (sic) », avait-il légendé son message.

Jetez un œil au post ici :

Après la mort de Sushant, ses fans se sont rendus dans la section commentaires de cet article et ont exprimé leur chagrin et leur chagrin tout en adressant leurs condoléances à sa famille. Et maintenant, à quelques jours de son premier anniversaire de mort, ses fans se rendent toujours sur ce même post et expriment leur amour pour la star qu’il était.

Côté travail, la dernière sortie en salles de Sushant Singh Rajput était « Chhichhore » face à Shraddha Kapoor. Après sa mort, son film ‘Dil Bechara’ sort sur OTT. Il a également commencé débutante Sanjana Sanghi.