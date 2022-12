Le dernier post Instagram de la star de la télévision Tunisha Sharma parle de “ne pas abandonner”, quelques heures avant son suicide | Photo : Instagram

Tunisha Sharma, une actrice de télévision indienne, est décédée par suicide à l’âge de 20 ans. Selon des informations, la jeune actrice qui est apparue dans des séries télévisées comme Ali Baba Dastaan-E-Kabul et Bharat Ka Veer Putra – Maharana Pratap, a été retrouvée accroché sur le plateau de la série télévisée. Alors que plus d’informations à ce sujet sont attendues, la cause du suicide est encore inconnue.

Tunisha était active sur les réseaux sociaux jusqu’à samedi après-midi, où elle a publié une histoire Instagram et une photo. “Ceux qui sont animés par leur passion ne s’arrêtent pas”, a-t-elle sous-titré une photo d’elle sur son téléphone dans son dernier message. Beaucoup de ses fans ont exprimé leur choc et leurs condoléances dans la section des commentaires du message.













Selon les médias, la défunte filmait pour son feuilleton quotidien, Ali Baba Dastaan-E-Kabul, cinq heures avant de mourir tragiquement. Sharma a même posté un aperçu de son histoire Instagram sur le plateau pendant qu’elle se maquillait.

Avec Bharat Ka Veer Putra de Sony – Maharana Pratap, Tunisha de Chandigarh a commencé sa carrière d’actrice alors qu’elle n’avait que 13 ans. Elle a ensuite fait des apparitions dans des programmes bien connus comme Ishq Subhan Allah, Sher-e-Punjab: Maharaja Ranjit Singh, Internet Wala Love et Chakravartin Ashoka Samrat. Elle a reçu son premier rôle principal dans une grande émission de télévision plus tôt cette année lorsqu’elle a été choisie pour jouer Shehzaadi Mariam dans Ali Baba.

(Avec les entrées de l’ANI)