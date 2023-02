Le dernier post Insta du vainqueur de Bigg Boss 16, MC Stan, obtient plus de likes que celui de Virat Kohli; les fans interrogent les opposants qui l’ont qualifié de “non méritant”

Bigg Boss 16 a été remporté par MC Stan, l’un des jeunes talents de la scène desi hip hop. Beaucoup de gens se sont demandé comment MC Stan est devenu le gagnant de l’émission. Les tendances de vote avaient laissé entendre que MC Stan viendrait dans les trois premiers, mais très peu de médias et de célébrités pensaient qu’il remporterait réellement le trophée. Mais les gens qui ont suivi MC Stan ont dit que ce n’était pas surprenant. Le rappeur a sa propre base de fans et nombreux sont ceux qui ont adoré la façon dont il jouait à l’intérieur de la maison. Le dernier post Instagram de MC Stan a plus de likes que celui de Virat Kohli. C’est ce qu’a souligné l’un des fans du rappeur sur les réseaux sociaux.

#MCStan Le post récent a plus de likes que le post récent de Virat Kohli ? & peu de gens s’interrogent #MCStan ? base de fans ? Bienvenue dans la Réalité. MC STAN GAGNE DHH GAGNE pic.twitter.com/vF7AH5vVRT MC STAN (@Pawanra73009842) 13 février 2023

Les fans de MC Stan l’ont défendu contre un certain nombre de personnes qui ont déclaré qu’il ne méritait pas ou n’était pas assez populaire. Priyanka Chahar Choudhary, qui était le choix du gagnant populaire, a seulement dit que MC Stan est un gars très réel et qu’il y a un X-Factor à son sujet qui est tout simplement trop attachant.

Le rappeur prévoit de voyager aux États-Unis. Il a une chanson avec KSHMR alignée pour la sortie. Toute la communauté desi hip-hop l’a applaudi. MC Stan, originaire de Pune, a déclaré qu’il se sentait mal car il voulait que son frère Shiv Thakare soit le vainqueur. Il a dit qu’il se sentait plus méritant. MC Stan a également applaudi à cette déclaration d’Ankit Gupta. Bigg Boss 16 a été l’une des saisons les plus réussies de ces derniers temps.