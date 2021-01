Le plus récent porte-avions britannique, le HMS Prince of Wales, n’a passé que 87 jours en mer au cours de ses deux premières années de service, a-t-il été révélé.

Le navire sera maintenant bloqué à Portsmouth jusqu’en mai de l’année prochaine après que des inondations ont détruit les systèmes électriques vitaux du navire le mois dernier.

Il a été interdit de quitter son port d’attache pour des raisons de sécurité après que des milliers de gallons d’eau de mer se sont déversés dans la salle des machines pendant plus de 24 heures début décembre.

Cela est arrivé quelques mois seulement après que le navire ultramoderne de 3,1 milliards de livres sterling, qui devait partir pour les États-Unis pour effectuer des tests avec les jets furtifs F-35 cette année, a été inondé à une profondeur de 3 pieds après une eau. fuite dans la salle des machines en mai.

Pour cette raison, le HMS Prince of Wales n’a passé que 87 jours en mer – un tiers du temps de son navire jumeau HMS Queen Elizabeth, rapporte The Telegraph.

Le ministre des Forces armées, James Heappey, a confirmé dans une lettre au député travailliste Kevan Jones que le navire était en mer pendant 57 jours en 2019 et à peine 30 jours l’année dernière.

Cela se compare au HMS Queen Elizabeth, qui a passé 116 jours en mer en 2019 et 115 jours en mer en 2020.

Les ingénieurs ont évalué des kilomètres de câbles à l’intérieur du navire après l’inondation a quitté le porte-avions armoires électriques submergées sous l’eau le mois dernier.

Le coût de la réparation du prince de Galles après les dégâts des inondations est estimé à 3,3 millions de livres sterling.

M. Jones a déclaré à la publication: « Le fait que le prince de Galles n’ait pas eu la période en mer prévue pour le prince de Galles est une préoccupation majeure.

« Le groupe aéronaval est au cœur de notre posture maritime, et des efforts doivent maintenant être faits pour que le prince de Galles soit rendu disponible le plus tôt possible afin que les opérations conjointes américaines se déroulent dans les délais. »

En mai, la Royal Navy a ouvert une enquête après la fuite d’un tuyau sur le navire de guerre HMS Prince of Wales de 3 milliards de livres sterling et provoqué une inondation à hauteur de la cheville.

La fuite aurait eu lieu sur le porte-avions de 65 000 tonnes alors qu’il se trouvait à la base navale de Portsmouth.

Chronologie des problèmes à bord du HMS Prince of Wales Janvier 2019: 100 marins ont été contraints de quitter le navire et de passer la nuit Le HMS Queen Elizabeth, le navire jumeau du navire, après que le porte-avions a subi une coupure de courant dans le port de Portsmouth Mai 2019: Navire inondé à une profondeur de 3 pieds après une fuite d’eau dans la salle des machines. Une vidéo publiée sur Facebook montrait de l’eau jaillissant à travers le plafond et inondant une pièce entière du navire de guerre Début décembre 2019: Les inondations ont détruit les systèmes électriques vitaux du navire. Les ingénieurs ont évalué des kilomètres de câbles à l’intérieur du navire après que l’incident ait quitté le porte-avions armoires électriques immergées sous l’eau Mai 2021: Le navire devrait enfin quitter Portsmouth HMS Queen Elizabeth a également subi une fuite en juillet dernier, provoquant le déversement d’une grande quantité d’eau d’un tuyau et l’inondation à travers plusieurs ponts. En 2017, HMS Queen Elizabeth a également fait face à des réparations de plusieurs millions de livres après avoir été découvert qu’un joint défectueux sur un arbre d’hélice laissait entrer 200 litres d’eau de mer par heure.

Une vidéo publiée plus tard sur Facebook montrait de l’eau jaillissant à travers le plafond et inondant toute une pièce du navire de guerre.

Il est entendu que la conduite a été isolée rapidement et que l’eau a été rapidement épongée par l’équipage à bord.

La Royal Navy a déclaré plus tard qu’elle testait ses systèmes de sécurité, notamment le déploiement de radeaux de sauvetage et de chutes d’urgence après l’inondation.

Un porte-parole de la Royal Navy a déclaré à l’époque: « À la suite d’un problème mineur avec un système interne sur le HMS Prince of Wales, la compagnie du navire a dû retirer un petit volume d’eau du navire.

« Une enquête sur la cause est en cours, mais cela n’affectera pas le programme du navire. »

En réponse au nombre de jours que le navire a passés en mer, un porte-parole de la Royal Navy a déclaré: « Le HMS Prince of Wales est à un stade précoce de sa durée de vie prévue de 50 ans.

« Le navire devait toujours passer une grande partie de 2020 à Portsmouth dans le cadre des améliorations prévues de l’équipement pour s’assurer qu’il est prêt pour les opérations.

«D’autres mises à niveau des capacités, des essais et de la formation sont programmés pour 2021 et le navire est en passe d’être opérationnel comme prévu.

La fuite survient après que plus de 100 marins ont été contraints de quitter le navire et de passer la nuit Le HMS Queen Elizabeth, le navire jumeau du navire, après que le porte-avions a subi une coupure de courant dans le port de Portsmouth en janvier dernier.

Le HMS Queen Elizabeth, a également subi une fuite en juillet 2019, provoquant le déversement d’une grande quantité d’eau d’un tuyau et l’inondation de plusieurs ponts.

La coque n’a pas été endommagée ni brisée, car l’eau était contenue dans un compartiment interne puis pompée, mais le navire a dû retourner à Portsmouth et écourter ses essais en mer de cinq semaines par mesure de précaution.