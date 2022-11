Le dernier podcast de Meghan Markle défend l’activisme féminin et le mot “réveillé”

Meghan Markle a défendu le mot “woke” et les femmes impliquées dans l’activisme dans son dernier épisode de podcast.

Markle a parlé à Jameela Jamil, Shohreh Aghdashloo et Ilana Glazer dans l’épisode de mardi de “Archetypes”. Les femmes ont discuté de la façon dont l’activisme féminin est largement critiqué et considéré négativement.

“Avez-vous déjà entendu le dicton:” Si vous ne supportez pas quelque chose, vous tomberez pour n’importe quoi “? Je me souviens l’avoir entendu il y a des années et avoir hoché la tête en pensant:” Mm hmm, cela a du sens pour moi. Défendez simplement quelque chose. Défendez quelque chose de bien”, a commencé Markle dans son podcast. “Mais tout le monde ne le voit pas de cette façon. Surtout quand il s’agit de femmes. J’ai commencé à remarquer ce roulement d’yeux presque par défaut quand quelqu’un mentionnait une femme qui se battait pour une cause. Un presque, ‘Oh, ça recommence.’ Ou peut-être que c’était plus du genre : “Représente quelque chose ? Pourquoi ne peut-elle pas simplement s’asseoir et…” Vous connaissez la suite.”

“L’agacement inexprimé qui semblait tourbillonner autour des femmes militantes était stupéfiant pour moi, et je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Je ne peux toujours pas”, a-t-elle poursuivi. “Mais ensuite j’ai réalisé, comme pour la plupart des choses, même si cela peut se manifester différemment, ou sous différentes formes ou formes ou manières, ce n’est pas nouveau. Cela dure depuis longtemps.”

Markle a ensuite parlé à Glazer, une comédienne, de la façon dont elle inclut son activisme dans sa comédie. Jamil a parlé du mouvement qu’elle a lancé appelé “Je pèse”. Enfin, la star de “Suits” a parlé à Aghdashloo, une actrice irano-américaine, de son expérience lors d’une manifestation pro-démocratie en Iran qui a conduit à son travail d’activisme.

Markle a terminé son podcast en se demandant pourquoi le mot “réveillé” est aussi tabou que le “mot f”.

“Pouvoir avoir des conversations comme celles-ci était vraiment valorisant. Même stimulant. Parce que cela m’a rappelé qu’en tant que femmes, nous ne sommes pas seules. Même lorsque nous avons l’audace de défendre quelque chose, nous sommes solidaires”, a-t-elle conclu. “Et j’ai beaucoup pensé aux mots qui sont devenus inutilement chargés en ce qui concerne les femmes. Comme le féminisme, par exemple, souvent traité comme un tabou comme le mot f ou le mot réveillé? Je sais…. Je dis réveillé. J’ai pleinement J’ai réalisé que je nourrissais à la cuillère le clickbait. Mais voici pourquoi, parce que réveillé signifie par définition, attentif à l’injustice dans la société, en particulier au racisme.

“Et quand vous placez une femme dans cette définition apparemment anodine, cela devient pour beaucoup, presque dégoûtant. Scandaleux, diraient-ils. Mais pourquoi? Qu’est-ce qui fait si peur qu’une femme ait une opinion aussi forte qu’un homme? Et pourquoi on se recroqueville parfois devant ça ? Tortue, comme je le dis souvent”, a ajouté Markle. “Retournez dans la sécurité de notre propre coquille.”

En 2020, le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé un “partenariat pluriannuel” entre Spotify et leur société de production Archewell Audio.

Selon un teaser audio publié en mars, la série vise à “enquêter sur les labels qui tentent de retenir les femmes”.

“J’aurai des conversations avec des femmes qui ne savent que trop bien comment ces typographies façonnent nos récits”, a expliqué Markle à l’époque. “Et je parlerai aux historiens pour comprendre comment nous sommes arrivés ici en premier lieu.”

Markle a lancé “Archetypes” 23 août. Sa série de podcasts, qui présente des conversations entre l’actrice et des commentateurs culturels, des historiens et des penseurs contemporains, a débuté avec l’invitée Serena Williams.

La duchesse de Sussex a commencé sa carrière d’actrice avec un petit rôle dans “General Hospital”. Elle a continué à apparaître dans des émissions et des films tels que “Century City”, “CSI: NY” et “Horrible Bosses”.

Elle est surtout connue pour son passage de sept saisons en tant que Rachel Zane dans “Suits”.

En juillet 2016, elle a commencé à sortir avec le prince Harry, et les deux se sont fiancés en novembre 2017. Le couple s’est marié en 2018 et partage deux enfants – Archie et Lilibet.