Le dernier Pixel Drop est là, apportant des mises à niveau aux caméras, à l’écran d’appel et plus encore

Si vous possédez un téléphone Pixel, vous n’avez pas besoin d’attendre les nouvelles versions majeures d’Android pour bénéficier de fonctionnalités logicielles nouvelles et améliorées, car Google déploie régulièrement Pixel Drops – et Pixel Drop de ce mois contient de nombreuses mises à niveau intéressantes.

Tout d’abord, il existe de nouvelles fonctionnalités photo et vidéo, la série Pixel 8 bénéficiant de l’Audio Magic Eraser amélioré du Pixel 9. Cela vous permet désormais de séparer les voix dans les vidéos et de modifier individuellement leur volume, ainsi que d’augmenter ou de diminuer d’autres sons spécifiques.

Google affirme également que les photos et vidéos prises sous l’eau avec les téléphones de la série Pixel 9 paraîtront désormais plus riches et plus précises. De plus, si vous utilisez un Pixel 6 ou une version plus récente, la fonction d’astrophotographie peut être activée manuellement depuis Night Sight, plutôt que de s’activer uniquement si le téléphone est maintenu stable. Et Night Sight lui-même est désormais disponible directement depuis l’application Instagram.

(Crédit image : Google)

Sécurité intelligente et appels intelligents

Au-delà de la caméra, Google a également apporté des améliorations majeures en matière de sécurité, avec une fonction de verrouillage de détection de vol qui utilise l’IA et des capteurs de mouvement pour détecter si votre téléphone vous a été arraché des mains et verrouille automatiquement l’écran si cela se produit.

Vous pourrez également utiliser une fonction de verrouillage à distance pour verrouiller rapidement votre téléphone depuis n’importe quel appareil, en utilisant uniquement votre numéro de téléphone et un « défi de sécurité rapide ». Et également sur le plan de la sécurité, vous pouvez désormais garder les applications sensibles cachées et protégées par un code PIN.

D’autres améliorations de ce Pixel Drop incluent la possibilité d’utiliser l’appareil photo pour cibler exactement ce que vous souhaitez mesurer avec le thermomètre du Pixel 8 Pro et un tracker de pollen ajouté à l’application Pixel Weather.

Google a également facilité la recherche de widgets utiles, avec des recommandations et des aperçus affichés lorsque vous personnalisez votre écran d’accueil.

Inscrivez-vous pour recevoir les dernières nouvelles, les critiques, les opinions, les meilleures offres technologiques et bien plus encore.

Si vous êtes au Royaume-Uni, vous constaterez également des améliorations dans le filtrage des appels, qui utilise désormais une voix plus humaine et des transcriptions en temps réel de ce que dit l’appelant, ainsi que des réponses améliorées. peut faire des choses comme répondre à des confirmations de rendez-vous sans répondre au téléphone.

Tout cela a atterri parallèlement à la plus grande mise à jour d’Android 15, il y a donc de nombreuses choses à faire si vous mettez à jour votre téléphone Pixel.