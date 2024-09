Le dernier piratage de TikTok contre l’acné pourrait vous exposer à un risque sérieux de cancer : ScienceAlert

Les réseaux sociaux regorgent de conseils douteux. Mais l’une des dernières astuces en matière de soins de la peau que certains utilisateurs partagent en ligne est sérieusement inquiétant.

Certains créateurs de contenu sur TikTok affirment que avoir un coup de soleil ou passer du temps dans un lit de bronzage aidera à se débarrasser de l’acné.

Alors que lumière naturelle du soleil et Rayonnement UV sont utilisées depuis longtemps pour traiter les affections cutanées, les preuves montrent que ces techniques ne sont pas efficaces lorsqu’il s’agit de traiter l’acné. Sans oublier que les risques d’une exposition excessive aux UV dépassent de loin les avantages que vous pourriez constater sur l’apparence de votre peau.

La photothérapie est un traitement médical qui consiste à exposer la peau au soleil ou aux rayons UV dans un environnement contrôlé. Il est largement utilisé pour traiter le psoriasis et l’eczéma dans les cas où d’autres traitements n’ont pas fonctionné ou si d’autres traitements ne sont pas compatibles pour un patient.

La recherche montre la photothérapie peut aider à réduire l’inflammation et à supprimer la réponse immunitaire de la peau – deux facteurs clés dans le développement de ces affections.

Il est toutefois important de noter que cette procédure est effectuée dans un contexte clinique où les doses de rayonnement utilisées sur la peau sont contrôlées avec précision afin de minimiser les effets nocifs de l’exposition aux rayons UV. Des tests de prétraitement sont également effectués pour réduire le risque de brûlure.

Mais dans le cas de l’acné, il existe peu de preuves démontrant que l’exposition aux UV soit bénéfique.

Un Étude de cohorte rétrospective 2023 des 19 939 participants, qui ont examiné leurs six années précédentes d’exposition aux UV avant leur inscription, ont constaté qu’une exposition à long terme à des niveaux relativement faibles d’UVB (un type de rayonnement invisible émis par le soleil) chaque jour (environ une heure ) était associé à une diminution du risque d’acné modérée à sévère chez les jeunes adultes.

Mais l’étude présentait de nombreuses limites. Les doses précises d’UV auxquelles les participants ont été exposés n’ont pas été directement mesurées. Au lieu de cela, il était basé sur des calculs effectués à l’aide de données de localisation et météorologiques pour comprendre à quelle quantité de soleil les participants étaient exposés. Cette étude n’a pas non plus pris en compte les implications négatives de l’exposition.

Des études sur les cellules de la peau humaine ont également montré certains avantages potentiels des rayons UVB, notamment la destruction Propionibactérie acnésla bactérie serait responsable de l’acné. Mais ces bénéfices n’ont été démontrés que dans les cellules et n’ont jamais été reproduits dans les cellules. études humaines. La plupart de ces études ont également conclu que tout effet bénéfique était probablement minime et insuffisant pour un usage thérapeutique – en particulier compte tenu des effets secondaires négatifs du rayonnement UV.

Un 2023 revue narrative De toutes les études menées sur l’exposition au soleil et l’acné entre 1992 et 2022, il est peu probable que l’exposition aux rayons UV améliore les symptômes de l’acné.

Et, dans certains cas, cela peut effectivement aggraver l’acné. Cela peut être dû au fait que l’exposition aux rayons UVB peut activer les cellules immunitaires, ce qui aggrave l’inflammation provoquée par l’acné et augmenter la production de sébum – un facteur de risque connu d’acné.

Risques de coups de soleil

Non seulement il n’existe aucune preuve que le soleil puisse traiter l’acné, mais l’exposition au soleil présente également de nombreux inconvénients bien étudiés, comme une augmentation significative risque de cancer de la peau.

Des études montrent que même une seule incidence de coup de soleil intense au cours de l’enfance ou de l’adolescence peut doubler les chances de la peau en développement cancer plus tard dans la vie. Le risque de développer le cancer de la peau augmente plus vous avez souvent des coups de soleil. Cela est dû au fait que l’exposition aux UV provoque des Dommages à l’ADN dans nos cellules cutanées.

L’exposition aux UV contribue également de manière significative à vieillissement prématuré de la peau. En effet, il endommage le collagène et l’élastine de la peau, ce qui peut entraîner un relâchement et des rides.

Quand je vais dehors au soleilil est important de :

Utilisez un écran solaire à large spectre avec au moins un FPS de 30 – en réappliquant toutes les deux heures ou après avoir nagé ou transpiré. Recherchez l’ombre, surtout pendant les heures de pointe du soleil (généralement de 10h à 16h). Portez des vêtements de protection, notamment des chapeaux à larges bords et des lunettes de soleil anti-UV.

À l’heure actuelle, les traitements contre l’acné les plus efficaces sont ceux qui peuvent être achetés en pharmacie ou prescrits par votre médecin.

L’acné sévère peut être traitée avec des antibiotiques oraux qui ont un effet effet anti-inflammatoire. L’isotrétinoïne peut également être prescrite. Il s’agit d’un dérivé synthétique de vitamine R. Il réduit le sébum de la peau (sébum), les bosses cutanées et la quantité de bactéries responsables de l’acné dans la peau. L’isotrétinoïne est très efficace pour éliminer les lésions d’acné (de 85 % dans une étude après quatre mois d’utilisation). Seulement autour un quart des patients qui l’utilisent nécessitent un deuxième traitement.

Bien que ces traitements soient efficaces, les inquiétudes concernant les effets secondaires du médicament (à savoir les changements d’humeur) peut être la raison pour laquelle certaines personnes souffrant d’acné recherchent des traitements alternatifs.

Mais une étude récente de plus de 30 000 patients atteints d’isotrétinoïne n’ont trouvé aucune association avec l’isotrétinoïne et les changements d’humeur, ce qui suggère que cet effet secondaire est extrêmement rare.

Il est important de noter que toute personne à qui l’on prescrit des médicaments contre l’acné doit être prudente lorsqu’elle s’expose au soleil. Isotrétinoïne et tétracyclines (une classe d’antibiotiques) peuvent agir comme photosensibilisateurs, causant des dommages encore plus importants lorsque la peau est exposée au soleil. Une étude ont rapporté qu’entre 20 et 40 pour cent des patients acnéiques prenant un type courant de tétracycline présentaient une photosensibilité.

C’est pourquoi il est important de porter un écran solaire lorsque vous sortez par temps ensoleillé. Non seulement cela protégera votre peau et réduira votre risque de cancer de la peau, mais certaines preuves montrent également que l’utilisation d’un écran solaire peut bénéficier aux personnes souffrant d’acné en réduisant l’inflammation des cellules de la peau et en réduisant la photosensibilité.

Dans l’ensemble, il existe déjà plusieurs options efficaces et sûres pour traiter l’acné. Si vous envisagez d’utiliser le soleil ou un lit de bronzage pour traiter cette maladie parce que vous pensez que votre traitement actuel ne fonctionne pas, il est important d’en parler à votre médecin au lieu de vous exposer à des risques de complications.

Karl Laurentchercheur, King’s College de Londres et Wisam Alwanchercheur clinique en dermatologie au King’s College de Londres/consultant dermatologue Guy’s et St. Thomas’ NHS Foundation Trust, King’s College de Londres

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lire le article original.