Le dernier pilote survivant de la bataille d’Angleterre, 103 ans, a retrouvé un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale | Nouvelles du monde

Le dernier pilote de chasse survivant connu de la bataille d’Angleterre a retrouvé un avion Hurricane, le type qu’il a piloté pendant la guerre.

Le capitaine de groupe (retraité) John ‘Paddy’ Hemmingway, qui a eu 103 ans cette semaine, était l’invité d’honneur de la Journée des anciens combattants du centenaire de l’Irish Air Corps à Casement Aerodrome dans le comté de Dublin vendredi.

Dans le cadre de la cérémonie, le Battle of Britain Memorial Flight de la RAF, composé d’un bombardier Avro Lancaster et d’un Hawker Hurricane, a survolé Dublin en formation avant d’atterrir à l’aérodrome.

Le capitaine de groupe Hemmingway a été amené au chasseur d’époque dans un fauteuil roulant, et ses moteurs ont été mis sous tension, afin qu’il puisse à nouveau faire l’expérience de la vue et du son de son “bureau” de la Seconde Guerre mondiale.

Image:

Battle of Britain Memorial Flight escorté au-dessus de Dublin par les “Silver Swallows”.



Le maréchal de l’air de la RAF, Sir Rich Knighton, a déclaré: “Le capitaine de groupe Paddy Hemingway, le dernier des rares, est une véritable inspiration et ses réalisations sont aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a plus de 80 ans.

“En tant que pilote de chasse pendant la bataille d’Angleterre, il a défendu quotidiennement le ciel au-dessus du Royaume-Uni, tout comme nos pilotes de Typhoon le font aujourd’hui. Il s’est battu courageusement pour défendre nos valeurs et notre mode de vie face à la tyrannie, jetant les bases de la manière dont nous assurons la défense aérienne collective par le biais de l’OTAN pour dissuader ceux qui nous feraient du mal.

“Paddy mérite notre profonde gratitude pour tout ce qu’il a fait pour préserver les libertés dont nous jouissons maintenant.”

Né à Dublin en 1919, John Hemmingway rejoint la RAF en 1938 et, après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, est affecté au 85 Squadron en France.

On lui attribue la destruction d’un bombardier Heinkel He 111 et d’un Dornier Do 17.

Pendant la bataille de Dunkerque, il a effectué des missions de soutien au-dessus de la Manche, avant de piloter des Hurricanes lors de sorties quotidiennes pendant la bataille d’Angleterre tout au long de l’été 1940.

En août 1940, il est contraint de sauter au-dessus de l’estuaire de la Tamise lorsque son avion est endommagé. Il a de nouveau été abattu au-dessus d’Eastchurch dans le Kent une semaine plus tard.

Image:

Le chef d’escadron Mark Sugden s’entretient avec le capitaine de groupe Hemingway après l’atterrissage



“Aujourd’hui, nous sommes tous les deux de fiers Irlandais”

Le 1er juillet 1941, Hemmingway reçut la Distinguished Flying Cross (DFC).

Il a ensuite participé à la planification du jour J avant de piloter des Spitfire en Italie.

L’aviateur vétéran a célébré son 103e anniversaire dimanche dernier et vit dans une maison de retraite à Dublin.

“Aujourd’hui, nous sommes tous les deux de fiers Irlandais”, a déclaré l’officier général commandant de l’Irish Air Corps, le général de brigade Rory O’Connor.

“Voir les emblématiques et historiques Lancaster et Hurricane voler dans le ciel irlandais était très spécial.

“L’arrivée de l’avion rappelle que l’Irish Air Corps a piloté des Hurricanes pendant l’urgence [as WWII was officially known in Ireland].

“J’ai été honoré d’accueillir le capitaine de groupe Hemingway et d’être là lorsqu’il a retrouvé son type d’avion de la Seconde Guerre mondiale.”

Image:

(LR) Air Marshal Sean Reynolds, Group Captain John ‘Paddy’ Hemingway, Lieutenant General Seán Clancy, Brigadier General Rory O’Connor, Air Marshal Sir Rich Knighton



Il s’agissait de la première visite en Irlande du Battle of Britain Memorial Flight de la RAF.

L’avion participera au Bray Air Display à Co Wicklow au cours du week-end.