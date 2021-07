Le dernier pilote courageux de la RAF de la Seconde Guerre mondiale envoyé en mission secrète en Russie décède à 101 ans

ILS étaient les casse-cou aériens qui se sont engagés dans une mission top-secrète à haut risque pour sauver la Russie des envahisseurs nazis.

Aujourd’hui, le dernier de ces hommes courageux qui ont pris leur envol dans le ciel glacial en 1941 est décédé à l’âge de 101 ans.

Après s’être engagé dans une mission top secrète pour sauver la Russie des envahisseurs nazis, Eric Carter décoré était le dernier homme courageux qui a pris le ciel glacial en 1941 Crédit : Alamy

L’arrière-grand-père est décédé lundi à l’âge de 101 ans de «vieillesse» après avoir combattu Covid, ici le jeune héros de la RAF avait l’air détendu avant sa mission à haut risque Crédit : Collecter

L’arrière-grand-père Eric Carter a combattu Covid plus tôt cette année mais « est finalement décédé de vieillesse » lundi dans une résidence à Birmingham, a déclaré son fils Andrew.

Andrew a ajouté à propos de son père, qui laisse également dans le deuil deux petits-enfants et quatre arrière-petits-enfants vivant aux États-Unis : « Il a mené une vie pleine et charmante. Je suis fier de lui et des autres membres de cette plus grande génération qui ont sacrifié leur jeunesse, sinon leur vie, pour nous permettre de profiter des libertés que nous avons aujourd’hui.

L’aviateur décoré a encore été honoré en 2013 lorsque le Premier ministre de l’époque, David Cameron, lui a décerné la médaille Arctic Star pour ses services protégeant les convois navals se dirigeant vers le nord de la Russie.

L’année suivante, à l’ambassade de Russie à Londres, il a reçu la médaille Ouchakov de cette nation pour bravoure. Et il était courageux.

De tous les exploits aériens d’Eric, ses missions dans le cercle polaire arctique étaient les plus cruciales et les plus dangereuses. Dans le cadre du 81e Escadron, 151e Escadre, il a été envoyé à Mourmansk glacial, en Russie, en 1941 sur ordre de Winston Churchill pour défendre le port « à tout prix ».

Avec un petit groupe de camarades de la RAF, ils ont abattu plus d’une douzaine d’avions de la Luftwaffe, dont 11 Messerschmitts et trois bombardiers Junkers Ju 88 pour aider à garder le port hors des mains de l’ennemi.

« Je n’avais pas le plus de brouillard où nous allions »

Mais le rôle d’Eric a été gardé secret pendant des décennies parce que le dictateur soviétique Joseph Staline n’admettait pas avoir demandé de l’aide à la RAF.

Mourmansk, qui se trouve au-dessus du cercle polaire arctique, était l’une des dernières bouées de sauvetage de la Russie après l’invasion des nazis à l’été 1941. Si Mourmansk tombait, Churchill le savait, la résistance de la Russie pourrait s’effondrer, permettant à Hitler de concentrer la puissance militaire de l’Allemagne sur le front occidental.

Staline a demandé des Spitfire mais Churchill a refusé, insistant sur le fait qu’ils étaient trop précieux. Il a élaboré un plan pour expédier à la place 550 chasseurs Hawker Hurricane – moins agiles que le Spitfire mais plus lourdement armés.

« Ils avaient huit mitrailleuses », se souvient Eric à propos de l’ouragan. « Une rafale de deux secondes était une sacrée chose. Cela ferait un trou dans un cuirassé.

La mission portait le nom de code Force Benedict. L’aviateur Eric séjournait chez ses parents à Birmingham lorsqu’un télégramme arriva le 28 juillet 1941. Il disait : « Retournez immédiatement à l’unité. Arrêter. Adjudant 456 Escadron. Arrêter. »

Il faisait sa valise lorsqu’un policier a frappé à la porte avec un message identique.

Il savait que la mission était urgente mais pas plus que cela. Tel était le niveau de secret, il a reçu l’ordre d’apporter un uniforme tropical et une moustiquaire des magasins de la RAF pour se débarrasser des espions potentiels.

Sur les quais de Liverpool, Eric est monté à bord d’un navire à destination de la base navale de Scapa Flow dans les îles Orcades.

Je me suis dit : ‘Tu ferais mieux de faire ça bien ou que le pilote allemand ne soit pas à moitié fâché. Parce qu’il n’y en a qu’un qui sortira d’un combat entre deux ». Eric Carter

Même alors, a-t-il déclaré, « nous n’avions pas la moindre idée d’où nous allions ».

Ce n’est que lorsque deux traducteurs et un expert du renseignement russe sont arrivés que la vérité effrayante est devenue claire.

Ils faisaient partie du tout premier convoi arctique vers la Russie, du nom de code Dervish, ce qui signifiait braver des vagues de 30 pieds dans des mers chargées d’icebergs et patrouillées par des sous-marins allemands.

Eric a dit plus tard : « Je peux vous dire à quel point c’était grave. Lorsque nous avons débarqué pour aller à Mourmansk, j’étais très heureux d’affronter la Luftwaffe à des centaines de kilomètres de chez moi dans un pays étranger gelé plutôt que de devoir remonter sur ce navire.

Le convoi a quitté l’Écosse et a navigué via l’Islande dans le cadre d’une ruse pour se débarrasser des Allemands. Ils ont ensuite fait une boucle au-dessus de Mourmansk avant d’accoster à Arkhangelsk – ou Archange – sur la côte russe de la mer Blanche.

Eric et ses camarades ont reconstruit leurs Hurricanes, qui avaient été expédiés en morceaux, avant de revenir à 300 milles à l’ouest en direction de Mourmansk et de la ligne de front. Au cours des quatre mois suivants, ils ont trompé la mort à maintes reprises alors qu’ils étaient mitraillés et bombardés par des vagues d’avions de la Luftwaffe venant de la Norvège occupée.

Ils étaient basés à l’aérodrome de Vaenga à dix milles du port.

Pourtant, malgré les attaques quotidiennes de la Luftwaffe, ils ont lancé 365 sorties stupéfiantes – en moyenne trois missions par jour – tout en formant des pilotes russes à piloter leurs Hurricanes.

Eric a dit de ses camarades russes : « Nous pensions qu’ils étaient fous. Ils volaient dans des tempêtes de neige, ce que nous ne ferions pas.

« Mais cela ne veut pas dire qu’ils étaient de mauvais pilotes. C’étaient de bons pilotes. Un peu moins prudent que nous ne l’étions, disons-le ainsi !

Je sais que certains pilotes revenaient au mess la nuit et faisaient la fête, mais cela ne m’a jamais frappé de cette façon. Ce fut une tragédie de tous côtés. Eric Carter

L’un de ses camarades russes, le pilote de chasse Zakhar Sorokin, a abattu un Messerschmitt en le percutant avec son Hurricane avant de s’écraser à des kilomètres de leur base.

Il a fallu une semaine à Sorokin pour retrouver son chemin à des températures de -40 °C. Il a perdu ses deux pieds à cause d’engelures, mais a été équipé de prothèses et a continué à voler, abattant neuf autres avions de la Luftwaffe. Eric a été interdit de discuter de ses exploits jusque dans les années 60, sous la menace d’une cour martiale.

Une autre percée a eu lieu en 1994, après l’effondrement de l’URSS, lorsque le premier ministre Boris Eltsine a invité la reine en Russie pour une visite d’État. Eric a déclaré: «Elle a dit:« Oui, je le ferai – si vous reconnaissez que nous vous avons aidé dans la guerre ». Eltsine a dit : « OK, nous allons le faire ».

La reine a accepté l’invitation et a invité Eric à l’accompagner.

Il ferait une demi-douzaine de voyages à Mourmansk pour des événements commémorant ces jours héroïques.

Se rappelant l’un de ses nombreux combats aériens au-dessus des déserts de l’Arctique, il a déclaré : « Je volais et juste en dessous de moi, quelques centaines de mètres plus loin, se trouvait un Messerschmitt 109.

« J’ai retiré le couvercle du bouton de tir et alors que je regardais le 109 – cela me reste tellement à l’esprit – je me suis dit: ‘Tu ferais mieux de faire ça bien ou que le pilote allemand ne soit pas à moitié fâché. Parce que il n’y en a qu’un qui sortira d’un combat entre deux ».

«Je lui ai donné une rafale et il est parti dans les nuages. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense que je l’ai frappé.

Eric était souvent modeste sur son rôle dans l’action. Il a déclaré: «J’ai eu des coups de feu à plusieurs, mais je n’ai pu revendiquer aucun meurtre. Pour être honnête, je ne veux pas en revendiquer. Je sais que certains pilotes revenaient au mess la nuit et faisaient la fête, mais cela ne m’a jamais frappé de cette façon. Ce fut une tragédie de tous côtés.

Harry a dit: « Nous, les pilotes, ne sommes pas aussi bons que vous »

« C’était un travail qu’il fallait faire mais je ne voyais pas l’intérêt de m’en réjouir. Ce n’était pas seulement la Luftwaffe dont il avait à s’inquiéter à Vaenga. L’un des rasages les plus rapprochés d’Eric est survenu lorsqu’il a souffert d’une appendicite aiguë à l’aérodrome.

Son fils Andrew a déclaré au Sun: «Il a dû être retiré dans des conditions de première ligne primitives. C’était plus terrifiant que d’être au combat, car l’anesthésique principal était la vodka.

Vers la fin de leur séjour, Eric et ses camarades pensaient avoir été envoyés en mission suicide sans aucun moyen de rentrer chez eux.

Il se souvient : « Nous pensions tous que le gouvernement pensait que nous ne survivrions jamais. Mais il est revenu en faisant du stop sur un navire de guerre britannique qui a longé la côte norvégienne tout en bombardant les positions nazies.

Dermot O’Leary de la télévision a écrit la préface des mémoires d’Eric, en écrivant: « C’est un miracle qu’ils aient survécu. »

Au cours d’un court séjour en Grande-Bretagne, Eric s’est reconverti pour piloter des Spitfires – et a épousé sa fiancée Phyllis, avec qui il a passé plus de 60 ans jusqu’à sa mort en 2005.

Il a mis fin à la guerre en Birmanie en combattant les Japonais – et plaisantait en disant que son uniforme tropical lui avait finalement été utile.

En 2012, Eric a fait la une des journaux lorsqu’il a été invité à assister à une exposition Spitfire à Stoke-on-Trent, mais le personnel a refusé de le laisser s’asseoir dans le cockpit pour des raisons de santé et de sécurité.

Nous, les pilotes, sommes maintenant loin d’être aussi bons que vous le seriez. Prince Harry

Eric a déclaré : « J’avais l’habitude de piloter ces choses tous les jours pour combattre les Allemands. Maintenant que c’était vraiment un problème de santé et de sécurité, laissez-moi vous le dire ! J’aurais aimé que la Luftwaffe soit si attentionnée.

Plus tard, il a volé dans un Spitfire TR9 à double commande, qui, selon lui, avait l’impression de « revenir dans sa première voiture et de se sentir chez soi ».

Il a ensuite rencontré le prince Harry, alors pilote d’hélicoptère de l’Army Air Corps. Quand Eric a déclaré que le vol pendant la Seconde Guerre mondiale était «réel», le prince a admis: «Nous, les pilotes maintenant, sommes loin d’être aussi bons que vous le seriez. »

Image en temps de guerre du pilote héros qui a participé à la mission Force Benedict, il a dit « nous n’avions pas la moindre idée d’où nous allions » Crédit : Collecter

Eric, 92 ans, avant son vol dans un Spitfire après s’être reconverti pour les piloter Crédit : Mirrorpix

Eric reçoit l’Arctic Star des mains du Premier ministre de l’époque, David Cameron Crédit : Sergent Tom Robinson RLC

Staline et Churchill en 1945 Crédit : Getty – Contributeur

Dermot O’Leary de la télévision a écrit la préface des mémoires d’Eric, écrivant: « C’est un miracle qu’ils aient survécu »