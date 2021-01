Alex Trebekfille de Nicky Trebek s’est tournée vers les réseaux sociaux pour honorer son père après sa finale Péril! épisode diffusé.

L’animateur bien-aimé du jeu télévisé est décédé à l’âge de 80 ans en novembre à la suite d’une longue bataille contre le cancer du pancréas et à peine 10 jours après avoir filmé son dernier épisode. À l’origine, son dernier Péril! L’épisode devait être diffusé le jour de Noël, mais sa diffusion a été reportée le vendredi 8 janvier. Alex laisse dans le deuil sa femme Jean Trebek, leurs deux enfants Emilie et Matthieu et Nicky, qu’il a aidé à élever lorsqu’il était marié à une ex-femme Elaine Trebek Kare, et qui a travaillé comme Péril! coordinateur de production.

« @jeopardy #jeopardyforever #wemissyoudad », a écrit Nicky sur Instagram vendredi soir. « Tu étais extraordinaire !!! #instagram. »

Nicky, qui a célébré son 55e anniversaire ce jour-là, a également republié sur son histoire Instagram un montage vidéo d’Alex hébergeant Péril! qui a été partagée sur les comptes de médias sociaux de l’émission, ainsi qu’une capture d’écran de l’émission de clip qui le montre de derrière en train de quitter le plateau et de pomper le poing, Club des petits déjeuners style film. Elle a écrit: « Tu nous manques papa. »