Matteo Messina Denaro, qui purgeait plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité, a succombé à un cancer du côlon, selon les médias italiens.

Le tristement célèbre chef de la mafia italienne Matteo Messina Denaro, arrêté plus tôt cette année après trois décennies de cavale, est décédé d’un cancer à l’âge de 61 ans, ont rapporté les médias locaux.

Le décès de Messina Denaro, qui purgeait plusieurs peines d’emprisonnement à perpétuité pour son implication dans de nombreux meurtres, a été annoncé lundi par l’agence de presse nationale italienne ANSA.

La chaîne publique Rai a déclaré que le patron de Cosa Nostra avait succombé à un cancer du côlon à l’hôpital San Salvatore de la ville de L’Aquila, dans le centre de l’Italie. Il y avait récemment été transféré d’une prison à sécurité maximale en raison d’une détérioration de son état de santé. Messina Denaro serait tombé dans le coma vendredi et n’aurait jamais repris connaissance.

Le maire de L’Aquila, Pierluigi Biondi, a confirmé la mort de Messine Denaro, affirmant qu’elle « met fin à une histoire de violence et de sang. » C’était « l’épilogue d’une existence vécue sans remords ni repentir, un chapitre douloureux de l’histoire récente de notre nation », il a insisté.

Alors qu’il était en fuite, Messina Denaro a été reconnu coupable par contumace de nombreux crimes, notamment sa participation à l’assassinat d’éminents procureurs anti-mafia Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992 ; les attentats à la bombe à Rome, Florence et Milan en 1993 qui ont tué dix personnes ; et l’enlèvement et le meurtre d’un garçon de 11 ans dans le but de dissuader son père de témoigner contre la foule. La police pense qu’il a commis son premier meurtre à l’âge de 18 ans.















Messina Denaro, surnommé « Diabolik » et surnommé « le dernier parrain » par la presse, était en fuite depuis 1993. Il a finalement été arrêté en janvier dernier dans une clinique privée de Palerme, sur l’île italienne de Sicile.

Selon des dossiers médicaux divulgués aux médias, Messina Denaro avait subi des interventions chirurgicales pour un cancer du côlon en 2020 et 2022 sous un pseudonyme.

Il aurait refusé de coopérer avec les autorités et n’aurait fourni aucune information aux enquêteurs.

Le journal Corriere della Sera a indiqué que Messine Denaro obtiendrait un « rapide et discret » inhumation dans sa ville natale de Castelvetrano. La cérémonie ne sera pas religieuse puisque l’Église catholique ne prévoit pas de rites funéraires pour les membres de la mafia. Le journal rapporte également que la cérémonie sera probablement filmée par la police à des fins d’enquête.