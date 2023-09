Le dernier parrain Messine Denaro a tué des centaines de personnes, dont un enfant – mais la mafia qu’il laisse derrière lui est complètement différente

IL était connu comme le dernier parrain et se vantait d’avoir « rempli un cimetière tout seul » avec ses crimes brutaux.

Aujourd’hui, le Sicilien Don Matteo Messina Denaro a connu sa propre fin, à l’âge de 61 ans.

Le sicilien Don Matteo Messina Denaro est décédé à l’âge de 61 ans. Crédit : AFP

Denaro était responsable de certains des crimes les plus odieux perpétrés par la Cosa Nostra Crédit : Splash

Le chef de la mafia a été arrêté en janvier après 30 ans de cavale Crédit : AFP

Le chef de la mafia, arrêté en janvier après 30 ans de cavale, est décédé à l’hôpital de L’Aquila, dans le centre de l’Italie, des suites d’un cancer.

Un coureur de jupons notoire qui affichait sa richesse avec des voitures Porsche, Rolex montresArmani costumes et des lunettes de soleil Ray-Ban, Denaro était responsable de certains des crimes les plus odieux perpétrés par la Cosa Nostra.

Parmi eux, il y avait une campagne d’attentats à la bombe de type terroriste en 1993 qui a fait dix morts, dont une fillette de neuf ans et sa petite sœur.

Connu sous le nom de « le maigre », l’impitoyable chef du crime était lié à plus de 50 meurtres et a également été impliqué dans le meurtre d’un enfant qui a été kidnappé, étranglé puis dissous dans de l’acide.

Le maire de L’Aquila, Pierluigi Biondi, a déclaré que la mort de Denaro « met fin à une histoire de violence et de sang ».

C’est « l’épilogue d’une existence vécue sans remords ni repentir, un chapitre douloureux de l’histoire récente de notre nation », a-t-il ajouté.

Cela pourrait aussi être le dernier clou du cercueil pour l’image romancée de la mafia sicilienne.

C’est l’emprise du criminel pouvoir est en déclin depuis les années 1990, en raison de la répression policière et du vide laissé au sommet, en partie causé par les trois décennies de fuite de Danero.

Anna Sergi, professeur de criminologie et de crime organisé à l’Université d’Essex, affirme que même Denaro n’était pas la figure de proue toute-puissante de la légende vue dans le portrait de Don Corleone par Marlon Brando dans le film mafieux classique de 1972, Le Parrain.

Elle a déclaré : « Denaro n’était pas un vrai patron. Depuis deux décennies, il n’y a pas eu de véritable patron parmi tous les patrons.»

Tueur impitoyable

Si Denaro n’a pas réussi à atteindre le pouvoir considérable dont il rêvait, ce n’est pas faute d’avoir essayé.

Né à Trapani, en Sicile, il était le fils du chef de la mafia régionale Francesco Messina Debaro, connu sous le nom de Don Ciccio, et a appris à manier une arme à feu à 14 ans.

Il gravit rapidement les échelons de la Cosa Nostra et commet son premier meurtre à 18 ans avant de devenir le protégé de Totò Riina, le patron des patrons, se forgeant une réputation de coureur de jupons acharné et de tueur impitoyable.

Lors d’une liaison en 1991 avec une réceptionniste autrichienne qui travaillait dans un hôtel de l’île, il entendit son manager, Nicola Consales, se plaindre des « petits mafieux » qui traînaient dans le salon.

Consales a été abattu à Palerme peu de temps après.

Un an plus tard, Denaro a invité le rival de Riina, Vincenzo Milazzo, à une réunion avant de lui tirer dessus et d’étrangler sa partenaire enceinte, Antonella Bonomo.

Lorsqu’un des camarades de Denaro, Santino Di Matteo, a témoigné sur la tentative de meurtre d’un policier, Denaro et d’autres chefs de la mafia ont ordonné l’enlèvement du fils de l’informateur, Giuseppe, âgé de 12 ans.

Le garçon a été retenu captif pendant deux ans avant d’être étranglé, puis son corps a été dissous dans de l’acide.

Une répression menée par les procureurs au début des années 90 a conduit Riina à déclarer la guerre à l’État, avec Denaro comme l’un de ses hommes de tête les plus meurtriers.

L’ancien mafieux Tommaso Buscetta a été persuadé de témoigner contre les mafieux, par le juge et les magistrats du parquet Giovanni Falcone et Paolo Borsellino, ce qui a conduit à des procès de masse au cours desquels 338 personnes ont été condamnées.

La vengeance fut rapide et sanglante. En mai 1992, Falcone a été tué dans un attentat à la bombe près de son domicile de Palerme.

Borsellino a été assassiné par une voiture piégée devant l’appartement de sa mère à Palerme deux mois plus tard.

Denaro a participé aux deux meurtres et lorsque Toto Riina a été arrêté, en janvier 1993, lui et d’autres chefs de la mafia ont été de connivence dans une horrible campagne d’attentats à la bombe à Florence, Milan et Rome.

La première explosion, à la Galerie des Offices à Florence, a tué cinq personnes, dont une fillette de neuf ans, Nadia, et sa sœur de deux mois, en mai 1993. Deux mois plus tard, une bombe a explosé devant une galerie d’art contemporain à Milan. en a tué cinq autres.

Les attentats à la bombe – dont deux autres à Rome – ont également blessé 93 personnes.

Denaro a disparu après les attentats, mais en 2002, il a été reconnu coupable, en l’absence de meurtre, et condamné à la prison à vie.

Tout en restant une figure de proue de la Cosa Nostra sicilienne, il a échappé à la police en se cachant à la vue de tous, vivant même avec sa mère en 1995 et passant deux ans dans une cachette près de Bagheria avec son amante Maria Mesi, qu’il a rencontrée lors d’un voyage. vacances en Grèce.

Elle a ensuite été condamnée à trois ans de prison pour l’avoir aidé.

Denaro et d’autres chefs de la mafia ont ordonné l’enlèvement de Giuseppe di Matteo, 12 ans, et l’ont retenu captif pendant 779 jours avant de l’étrangler et de dissoudre son corps dans de l’acide. Crédit: .

L’ancienne amante de Denaro, Maria Mesi, a été condamnée à trois ans de prison

À présent, il avait également engendré une fille avec son amante Francesca Alagna, bien qu’il affirmait n’avoir jamais rencontré l’enfant.

Alors que les familles mafieuses italiennes traditionnelles perdaient leur emprise sur le trafic de drogue, Danero a changé son modèle économique et a commencé à investir dans des entreprises légitimes, notamment dans l’énergie verte, en utilisant un électricien comme façade pour une société d’énergie éolienne d’une valeur de 1,5 milliard de livres sterling.

Il a également gagné des millions grâce à des entreprises de construction, du tourisme et à une entreprise de salami, en utilisant des prête-noms pour lui acheminer l’argent, tout en se lançant dans le secteur de l’olivier. huile production avec l’entreprise Fontane D’Oro, saisie en 2014.

Denaro a également investi dans une chaîne de supermarchés appartenant à Giuseppe Grigoli, qui détenait la franchise exclusive des magasins Spar dans l’ouest de la Sicile.

Grigoli a été arrêté en 2008 et les autorités italiennes ont saisi plus de 600 millions de livres sterling d’actifs, imputables à Messina Denaro, dont 12 entreprises, 220 biens immobiliers, dont des villas et des immeubles, et des terrains totalisant 60 hectares.

Alors que l’empire commercial de Denaro grandissait et qu’il restait hors de portée des autorités, la police italienne a fait appel à autant d’associés que possible, et 140 suspects ont été arrêtés rien qu’en 2011.

La police a finalement arrêté Denaro après que des écoutes téléphoniques ont révélé qu’il souffrait d’un cancer du côlon et l’ont suivi jusqu’à une clinique de Palerme, où il recevait un traitement sous le nom d’Andrea Bonafede.

Lorsqu’il a été arrêté, il portait un manteau en peau de mouton, une montre du créateur Franck Muller et sa marque Ray-Bans.

La mort de celui surnommé le Dernier Parrain, huit mois après son arrestation, marque la fin d’une époque pour la Cosa Nostra.

Mais les experts affirment que le véritable glas a été sonné lors de la « deuxième guerre mafieuse », lorsque les arrestations de Riina et de son successeur Provenzano, qui ont permis à Denaro de prendre le pouvoir, ont également provoqué des conflits internes qui ont vu l’organisation divisée en sections régionales.

Les bombardements se sont retournés contre eux

L’experte Anna déclare : « Dans les années 1990, la mafia sicilienne a été gravement touchée, non seulement par l’État, mais aussi par les actions de son propre chef, Totò Riina, dont la vision de la mafia n’a finalement pas vraiment profité à l’organisation. »

Elle ajoute que les attentats à la bombe étaient une tentative de Riina de riposter et de briser la répression de l’État, mais que cela s’est retourné contre lui.

Anna a déclaré : « La mafia sicilienne a perdu beaucoup de pouvoir criminel. Aujourd’hui, ils ne dominent plus le trafic de drogue et, en perdant ce trafic, ils ont également perdu beaucoup d’argent.

«Ils blanchissent encore de l’argent sur le marché de l’énergie éolienne, par exemple, ou dans le secteur de l’hôtellerie. . . mais le côté militaire de la mafia sicilienne n’est plus prédominant, car il a failli conduire à l’autodestruction de l’organisation.

« Oui, les vieilles familles existent toujours et ont un certain pouvoir sur le territoire, mais c’est surtout un pouvoir local. »

Un ancien commissaire sicilien a raconté comment d’autres familles de la Cosa Nostra traversent une « crise d’affiliation et d’argent ».

Francesco Forgione, ancien président de la commission anti-mafia italienne, a déclaré : « Tandis que Messina Denaro misait tout sur le grand capital, l’énergie éolienne, la distribution alimentaire, le tourisme, il y avait une crise dans les quartiers de Palerme ».

Il a ajouté que le prestige était si bas qu’ils « n’osent même pas demander une indemnité de protection de 200 euros ».

La police surveillant chacun de leurs mouvements, ils ont été incapables de mettre en place une commission, ou coupole, à laquelle assistent les chefs de chaque famille et qui est généralement la manière dont un nouveau chef est choisi.

La dernière, en 2018, a été déclenchée par la police italienne lorsque les participants ont simultanément éteint leur téléphone portable, et 46 personnes ont été arrêtées.

Anna affirme que tout successeur potentiel de Denaro sera déjà connu des autorités – mais affirme que le véritable préjudice a été causé par son arrestation.

Elle a ajouté : « Ce que la mafia a vraiment perdu avec l’arrestation de Matteo Messina Denaro, c’est la philosophie ‘mythologique’ de l’organisation. Ils étaient fiers d’avoir leur patron en fuite depuis si longtemps.

Même si elle dit que Denaro était loin d’être le parrain ultime, il pourrait être le dernier Don avec une telle notoriété.

Elle a déclaré : « Le défaut de la Cosa Nostra était qu’elle plaçait toujours beaucoup de pression et beaucoup de pouvoir entre les mains d’un seul homme, une personne contre laquelle les autres patrons se retourneraient toujours. »

Elle a ajouté que sa nouvelle structure en tant que fédération, plutôt qu’une organisation criminelle unique, signifie qu’aucun leader absolu n’émergera.

« C’est pourquoi Denaro est le dernier dont nous connaissons le nom », a-t-elle expliqué.

« C’est le dernier avec l’identité de cette époque. Il ne peut pas y en avoir un autre.

Denaro et les chefs de la mafia se sont entendus dans une horrible campagne d’attentats à la bombe à Florence, Milan et Rome en 1993, photographiée au lendemain de l’attaque contre la Galerie des Offices. Crédit : AP : Associated Press

Giovanni Falcone, photographié en février 1992, a été tué dans un attentat à la bombe

L’attentat à la bombe qui a tué Falcone près de son domicile de Palerme Crédit : Getty

Denaro a tiré sur Vincenzo Milazzo et étranglé sa partenaire enceinte, Antonella Bonomo en 1993. Crédit : Facebook

Le patron rival Vincenzo Milazzo en photo Crédit : You Tube

Paolo Borsellino a été assassiné par une voiture piégée devant l’appartement de sa mère à Palerme Crédit : Alay

La voiture piégée qui a tué Borsellino en 1992 Crédit : Alay