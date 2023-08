Le dernier outil d’IA d’Amazon résumera les avis des clients pour vous

La prochaine fois que vous ferez des achats sur Amazon, il sera peut-être un peu plus facile de surfer sur les critiques. Lundi, Amazon a dévoilé une nouvelle fonctionnalité qui utilisera l’IA générative pour mettre en évidence les thèmes communs aux avis des clients et les résumer pour les acheteurs.

L’IA n’écrira pas de nouveaux avis clients, mais lira ceux qui existent déjà, les analysera pour trouver des thèmes communs et les résumera pour les personnes qui achètent ce produit.

Lorsque les acheteurs cliquent sur un produit pour lequel cette fonctionnalité est activée, vous verrez le résumé sur la page des fonctionnalités du produit. Vous pouvez ensuite explorer les onglets d’attributs de produits spécifiques, tels que « Facilité d’utilisation » ou « Performance », pour afficher des avis clients spécifiques qui mentionnent ces sujets.

Amazon a déclaré que la fonctionnalité alimentée par l’IA collectera principalement des informations à partir des avis avec des achats vérifiés.

« Les nouveaux points forts des avis générés par l’IA utilisent uniquement notre corpus d’avis de confiance à partir d’achats vérifiés, garantissant que les clients peuvent facilement comprendre les opinions de la communauté en un coup d’œil », a écrit Vaughn Schermerhorn, directeur des achats communautaires chez Amazon.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité n’est disponible que pour certains acheteurs mobiles américains.

Amazon et l’IA

Cette fonctionnalité fait partie de la poussée d’IA d’Amazon. Plus tôt cette année, la branche de cloud computing de la société, Amazon Web Services, a commencé à proposer des outils basés sur l’IA pour les entreprises et les développeurs.

Amazon, comme presque toutes les entreprises technologiques l’année dernière, a étendu son utilisation de l’IA générative. Les technologies d’intelligence artificielle existent depuis des années, mais le domaine a progressé rapidement. Les outils et services alimentés par l’IA ont commencé à s’infiltrer dans la vie quotidienne, impactant tout, de la recherche d’emploi à la forme physique et à l’éducation.

Bien que ces outils aient le potentiel d’aider les gens dans des tâches petites et grandes, des systèmes plus avancés ont suscité des inquiétudes quant à leur impact sur la société. Sept des plus grandes entreprises technologiques, dont Amazon, ont rencontré le président Joe Biden le mois dernier pour discuter de la manière de prioriser la sécurité, la sûreté et la confiance dans le développement de l’IA.

