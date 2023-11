Le dernier mot avant le match 10 à Clemson – Football – Georgia Tech Yellow Jackets

SAVIEZ-VOUS?

Georgia Tech QB Haynes King continue d’être l’un des meilleurs signaleurs du pays, car il se classe parmi les 10 meilleurs du pays en attaque totale (7e – 319,4 ypg), en points responsables (7e – 18,2 points par match) et en passes de touché (8e – 22). ) et est l’un des deux seuls joueurs avec au moins 2 300 verges par la passe, 20 passes de touché, 500 verges au sol et cinq passes de touché cette saison, rejoignant Jayden Daniels de LSU.