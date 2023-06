Le dernier message déchirant d’une mère au cœur brisé à sa fille de 2 ans « tuée par son père dans un accident d’horreur »

Une maman au CŒUR BRISÉ a rendu un dernier hommage à sa jeune fille après qu’elle aurait été tuée par son père dans un accident d’horreur.

Rachael Leader a décrit Oria Henry, qui avait eu deux ans en avril, comme «belle» et «magnifique» dans un dernier message publié par la police du Lincolnshire.

Rachael Leader a rendu un dernier hommage à sa fille, Oria, vue ici avec le père du jeune Ashley Crédit : Facebook

La maman au cœur brisé a déclaré qu’Oria lui avait donné « tellement de lumière » Crédit : Facebook

Oria était dans la voiture avec son père après avoir passé le week-end à Skegness Crédit : Instagram

Le père du tout-petit Ashley Henry, 35 ans, directeur d’entreprise, et Oria sont décédés en rentrant chez eux après un week-end au bord de la mer le 18 juin.

Le message de Rachael disait : « À ma fille chérie, Oria. Je t’aime tellement. Je suis tellement désolé que votre précieuse vie vous ait été enlevée.

« Tu m’as donné tant de lumière chérie, tant d’amour et tant de bonheur. Je chérirai chaque instant que nous avons passé ensemble.

« Tu avais le plus beau sourire et de magnifiques cheveux bouclés. Tu as touché le cœur de beaucoup d’Oria et je suis incroyablement fière d’être ta maman.

« Tu me manques tellement. Alors que la douleur de vous perdre est indescriptible, je vais en faire un but, pour vous et pour nous.

« Tu m’as choisi pour une raison et tu continueras à faire briller ta lumière à travers moi. Nous brillerons ensemble. Ma fille chérie, mon bébé, Dieu te gardera en sécurité jusqu’à ce que nous nous revoyions au paradis.

« Je t’aime Oria, maman xxx »

Initialement, la tragédie qui s’est produite dans le village d’Anwick, dans le Lincolnshire, a été traitée comme une simple collision.

Cependant, les flics ont déclaré mardi après-midi après « un examen attentif », une enquête pour meurtre avait été ouverte sur la mort du jeune dimanche.

La force a déclaré qu’elle ne recherchait personne d’autre dans le cadre de la double mort, ajoutant que le chauffeur du camion n’était pas un suspect.

Les habitants affirment qu’Henry a conduit « tout droit vers » le camion du mauvais côté de la route.

Il est entendu que la collision a été capturée sur une caméra de tableau de bord.

Rachael Leader, qui travaille dans les achats mondiaux pour la société de boissons gazeuses PepsiCo, est apparue dans l’émission de rencontres de Channel 4, First Dates Hotel, en 2020.

Auparavant, Rachel avait écrit sur Instagram : « (Les) circonstances sont traitées comme un meurtre/suicide.

« Mon pauvre bébé. Tu m’as été enlevé par une force maléfique. Un homme malade, un homme à qui j’ai confié ta vie uniquement pour qu’elle soit prise par lui d’une manière si horrible.

« Oria, je suis tellement désolé. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger.

« Ma douleur sera transformée en but, je te le promets. Je t’aime ma chérie. A bientôt au paradis, petite fille. »

Un ami a répondu: « Horrifiant, comment quelqu’un peut-il faire ça à un enfant innocent? Cela me préoccupe constamment Rachael, je ne peux pas m’empêcher de penser à vous tous. »

Dans un article précédent sur la plate-forme de médias sociaux, Rachael avait dit à des amis que le père et sa fille étaient morts dans un accident de voiture alors qu’ils «revenaient de Skegness».

Sur Facebook, Rachael a republié une mise à jour de la police confirmant que l’enquête était désormais une enquête pour meurtre, ainsi que le commentaire « mon bébé » ainsi que des émojis en pleurs et au cœur brisé.

Son père, Paul Henry, a écrit sur Facebook mardi, sous une photo de son fils et de sa petite-fille : « Je ne peux pas croire que mon fils perdu ne soit plus jamais la même personne. »

La police du Lincolnshire a lancé un appel à témoins pour déclarer: «Nous avons lancé une enquête pour meurtre après une collision mortelle entre un camion et une voiture à Anwick.

«La conductrice Ashley Henry, 35 ans, et la passagère Oria Henry, 2 ans, de Leicester voyageaient le long de Main Road dans une Nissan Quashqai bleue lorsque l’incident s’est produit vers 14 h 45 le dimanche 18 juin.

« Tous deux ont été déclarés morts sur les lieux. ‘Notre enquête sur l’incident se poursuit mais après mûre réflexion, nous pouvons confirmer que nous avons ouvert une enquête pour meurtre sur la mort d’Oria, deux ans.

« Nous ne recherchons personne d’autre en relation avec cet incident, mais nous ne pouvons pas fournir plus de détails pour le moment.

« Nos pensées vont à la famille de ceux qui ont perdu la vie dans cette collision et des officiers spécialisés les soutiennent en cette période difficile. »

Si vous avez des informations susceptibles d’aider la police dans ses enquêtes, contactez la salle de contrôle de la force au 101 en citant l’incident numéro 264 du 18 juin.

Rachael a également rendu hommage à Oria dans une publication Instagram Crédit : Instagram

La petite Oria avait eu deux ans en avril Crédit : Instagram