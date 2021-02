Le dernier message de Kylie Jenner vous donnera la nostalgie KUWTK

Kylie Jenner vient de rendre hommage à un moment emblématique de L’incroyable famille Kardashian, quelques semaines avant que le spectacle ne lance sa dernière saison.

Le 24 février, la star de télé-réalité a posté une photo d’elle-même à Instagram dans lequel elle porte un pantalon blanc taille haute. La légende, qui devrait être familière à tout KUWTK fan – lit, « Vous êtes un jean mignon. »

C’est un clin d’œil à la célèbre (et déroutante) interaction entre Kris Jenner et Kendall Jenner, extrait d’un épisode de la saison 13 de l’émission de téléréalité de la famille en 2017.

Dans l’épisode, Kendall et Kris se prélassent dehors quand Kris dit à sa fille: « Ce sont de jolis jeans. » Kendall répond allègrement avec, « Vous êtes un jean mignon. » Kris, confus, demande: « Ce sont les miens? »

Le mannequin, maintenant irrité, dit non, ce à quoi Kris demande des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles Kendall a dit « ton joli jean ». Kendall réitère alors « Vous êtes jolis jeans. « La maman, cependant, ne comprend jamais tout à fait ce que sa fille veut dire, et ça se termine avec elle encore confus. C’est un dialogue télévisé parfait, honnêtement – vous ne pouvez pas scénariser un malentendu plus comique.