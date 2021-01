Revue nationale

Manchin dit qu’il ne soutiendra « absolument pas » les chèques de stimulation de 2000 $

Le sénateur Joe Manchin (D., W.Va.) a déclaré vendredi qu’il ne soutiendrait « absolument pas » un paiement de relance de 2000 dollars, ce qui pourrait potentiellement compromettre les plans du président élu Joe Biden pour un nouveau programme de secours contre les coronavirus qui comprendrait une autre série de chèques. . »Absolument pas. Non. Faire vacciner les gens, c’est le travail n ° 1 », a déclaré Manchin au Washington Post lorsqu’on lui a demandé s’il approuverait une autre série de paiements directs.« Comment l’argent que nous investissons maintenant va-t-il nous aider au mieux à récupérer des emplois les personnes employées? Et je ne peux pas vous dire que l’envoi d’un autre chèque va le faire à une personne qui a déjà un chèque », a déclaré Manchin.L’équipe de Biden travaille à l’élaboration d’un programme de secours contre les coronavirus qui comprendra de nouveaux contrôles de relance, des allocations de chômage prolongées et plus, selon le Washington Post. Le président élu fera également probablement pression pour obtenir un financement supplémentaire pour la distribution de vaccins et le financement pour aider les États et les villes, indique le rapport.Manchin, un modéré, devrait organiser un vote crucial alors que les démocrates contrôlent le Sénat dans un partage 50-50 avec Républicains, avec le vice-président élu Kamala Harris servant de bris d’égalité.Biden veut adopter un nouveau plan de secours rapidement après sa prise de fonction le 20 janvier, et plus tôt cette semaine, les électeurs géorgiens ont promis qu’ils pouvaient s’attendre à recevoir un chèque de relance de 2000 $ si les deux candidats démocrates au Sénat américain remportaient leurs élections, ce qu’ils ont fait. « Si vous envoyez Jon et le révérend à Washington, ces chèques de 2 000 $ seront remis par la porte pour restaurer l’espoir, la décence et l’honneur pour tant de gens qui luttent actuellement », Biden a déclaré lors d’un rassemblement pour les démocrates à Atlanta.Après que Jon Ossoff et le révérend Raphael Warnock aient remporté leurs courses plus tôt cette semaine, le nouveau chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer (D., NY) a également promis que les chèques de 2000 $ Cependant, si Biden et Schumer perdent ne serait-ce qu’un vote démocrate, ils pourraient avoir du mal à adopter une législation en vertu de règles spéciales du Sénat qui permettent aux projets de loi d’être adoptés à la majorité simple, plutôt que de la marge de 60 voix généralement nécessaire. se prononcent en faveur des paiements de relance de 2000 dollars, il est peu probable que les législateurs du GOP soutiennent d’autres aspects du nouveau plan de Biden, notamment l’extension des allocations de chômage.