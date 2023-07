Le dernier membre survivant de l’unité française du jour J est mort à 100 ans

Léon Gautier, une icône française qui était le dernier membre survivant de l’unité d’élite du jour J de la nation, est décédé lundi. Il avait 100 ans.

Le décès a été annoncé lundi par Romain Bail, le maire de Ouistreham, une commune côtière de la Manche où les Alliés ont débarqué le 6 juin 1944 et où Gautier a vécu ses dernières décennies. Il avait été hospitalisé la semaine dernière pour des problèmes pulmonaires, a déclaré Bail.

Gautier était une personnalité connue au niveau national et a rencontré le président Emmanuel Macron dans le cadre des commémorations du 79e anniversaire du jour J le mois dernier. Il était aussi une importante voix de mémoire de la Seconde Guerre mondiale, et d’avertissement.

« Les jeunes générations doivent être informées, elles doivent savoir », a déclaré Gautier à l’Associated Press en 2019. « La guerre, c’est moche. La guerre, c’est la misère, la misère partout. »

Il a consacré une grande partie de sa vie après-guerre à faire en sorte que les leçons de la guerre ne soient pas oubliées en donnant des interviews, en participant à des commémorations et en participant à la création du musée de Ouistreham qui commémore les commandos français qui ont aidé à libérer la Normandie.

« C’était un père pour nous, un grand-père pour nous, une figure importante de la vie quotidienne », a déclaré le maire. « C’était le héros de 1944, le héros du 6 juin, mais aussi le petit vieux que tout le monde connaissait. »

Gautier est né le 27 octobre 1922 dans le village breton de Fougères et a grandi au milieu des souvenirs amers de la Première Guerre mondiale.

À 17 ans, il s’engage dans la marine en 1940. Lorsque la France tombe en juin de la même année dans la guerre-éclair nazie, il s’embarque pour l’Angleterre, où le général français Charles de Gaulle rallie ses compatriotes.

Le jour J, Gautier et ses camarades de l’unité Kieffer Commando ont été parmi les premières vagues de troupes alliées à prendre d’assaut les plages fortement défendues du nord de la France occupée par les nazis, amorçant la libération de l’Europe occidentale.

Dans l’énorme force d’invasion composée en grande partie de soldats américains, britanniques et canadiens, les commandos du capitaine français Philippe Kieffer ont assuré que la France avait aussi des exploits dont elle pouvait être fière, après le déshonneur de son occupation nazie, lorsque certains ont choisi de collaborer avec les forces d’Adolf Hitler. .

« Pour nous, c’était spécial. On était contents de rentrer. On était en tête du débarquement. Les Britanniques nous ont laissé passer quelques mètres devant, ‘Votre coup, les Français’, ‘Après vous' », se souvient Gautier. . « Pour nous, c’était la libération de la France, le retour dans la famille. »

Ils débarquèrent avec quatre jours de rations et de munitions pour près de 70 livres en tout. Ils ont sprinté sur la plage avec leurs sacs lourds.

Les commandos ont passé 78 jours d’affilée sur les lignes de front, en nombre de plus en plus réduit. Sur les 177 qui ont débarqué le matin du 6 juin, seulement deux douzaines ont échappé à la mort ou aux blessures, dont Gautier.

Leur objectif initial était un bunker fortement fortifié. Bien que le point fortifié ne soit qu’à quelques kilomètres de là, il leur a fallu quatre heures de combat pour y arriver et le prendre. Sur la plage, ils ont coupé des barbelés sous une pluie de balles.

Plus tard, il s’est blessé à la cheville gauche en sautant d’un train et a été contraint de s’absenter une grande partie du reste de la guerre. Sa cheville est restée douloureusement enflée pour le reste de sa longue vie.

Gautier a rencontré sa femme, Dorothy, lorsqu’il était en poste en Angleterre et ils ont été mariés pendant plus de 70 ans.

Après la guerre, Gautier travaille à la construction de carrosseries puis à la formation de mécaniciens, vivant en Angleterre, au Nigeria et au Cameroun avant de revenir en France.

Gautier a dit qu’il n’aimait pas parler de la guerre : « Plus on vieillit, plus on se dit qu’on a peut-être tué un père, fait une femme veuve… Ce n’est pas facile à vivre. »

Mais ses témoignages dans les écoles ont joué un rôle crucial dans les efforts de la Normandie pour se souvenir de la guerre. Il a également noué une amitié étroite avec un ancien soldat allemand installé en Normandie, Johannes Borner, et les deux ont souvent parlé ensemble des horreurs qu’ils ont vues.

Dans un communiqué, Macron a déclaré que Gautier « unissait les vertus d’un guerrier et celles d’un pacificateur … une volonté de pardon et d’union ».

Outre un hommage national qui devrait être conduit par le président, Ouistreham prévoit un « rassemblement populaire » en mémoire de Gautier, a précisé M. Bail.

« Les commémorations n’auront pas la même saveur en son absence », a déclaré le maire. « Nous n’aurons pas la possibilité de transmettre de la même manière. Quelqu’un qui l’a vécu directement transmet différemment que quelqu’un qui ne l’a pas vécu. »

Gautier laisse dans le deuil de nombreux descendants, dont un arrière-arrière-petit-fils, né le 6 juin 2017, exactement 73 ans après le jour J.