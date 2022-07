Le dernier membre survivant de la «Bande de frères» de la Seconde Guerre mondiale décède à 97 ans

Le régiment d’infanterie parachutiste de Freeman pendant la Seconde Guerre mondiale a inspiré le livre Band of Brothers, écrit par Stephen E Ambrose. Bradford Clark Freeman, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et dernier membre vivant de la célèbre “bande de frères”, est décédé à l’âge de 97 ans le dimanche 4 juillet. Le seul membre survivant du régiment d’infanterie parachutiste historique de la Seconde Guerre mondiale du L’armée américaine connue sous le nom de Easy Company, est décédée au Baptist Memorial Hospital du Mississippi, selon un reportage de CNN.

Le nonagénaire a rejoint les forces armées américaines en 1942 et faisait partie de la Easy Company, 506th Parachute Infantry Regiment de la 101st Airborne Division. La division, connue sous le nom de The Screaming Eagles, a été déployée en Normandie, en France, le jour J.

La division de Freeman est celle qui a inspiré le livre, Band of Brothers, écrit par Stephen E Ambrose. Le livre relate les séjours des parachutistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, le livre a été adopté dans une mini-série de 10 épisodes sur HBO. La série télévisée, créée par Steven Spielberg et Tom Hanks, a remporté six prix Emmy. Freeman a aidé à guider les créateurs de l’émission pour la rapprocher de la réalité.

L’ami de la famille de Freeman, David Simmons, se souvenant de lui, a déclaré à NBC qu’il était un homme généreux, gentil et plein d’humour. Après le point culminant de la Seconde Guerre mondiale, Simmons s’est souvenu des jours où Freeman est retourné dans son État d’origine, le Mississippi.

“Il est allé dans trois écoles, a parlé, a répondu à de nombreuses questions, et il était évident qu’il avait un brillant souvenir de chaque événement qu’il a vécu”, a déclaré Simmons, cité par NBC News. Après son retour de la guerre, Freeman s’est marié avec Willie Louise Gurley et a pris un emploi de factrice.

Freeman a également reçu un cœur violet de l’armée américaine pour avoir été blessé pendant la guerre. Lors d’une conversation avec l’American Veteran Center, Freeman s’est rappelé avoir été touché par une explosion provoquée par “Screaming Mimi”, un surnom pour les tirs de roquettes allemands pendant la bataille des Ardennes. Il a été blessé, ainsi qu’un autre soldat de Pennsylvanie.

Un service commémoratif sera organisé pour Freeman le 8 juillet, selon Lowndes Funeral Home.

