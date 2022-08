Le dernier membre d’une tribu amazonienne non contactée décède au Brésil | Nouvelles du monde

Le dernier membre d’une tribu amazonienne non contactée au Brésil est décédé.

Connu sous le nom de «l’homme du trou», l’indigène a vécu isolé dans l’État brésilien de Rondonia pendant 26 ans, selon l’organisation à but non lucratif Survival International.

L’homme, qui aurait environ 60 ans, a reçu le surnom pour son habitude de creuser des trous profonds pour piéger les animaux ou se cacher.

Un responsable de l’agence brésilienne de protection des indigènes, la FUNAI, a retrouvé mardi son cadavre dans un hamac devant sa paillote.

Il n’y avait aucun signe de lutte ou de violence.

La FUNAI a déclaré que l’homme est décédé de causes naturelles et que son corps sera soumis à un examen médico-légal par la police fédérale.

Le reste de sa tribu avait été tué dans une série d’attaques à partir des années 1970, principalement menées par des éleveurs de bétail qui voulaient étendre leurs terres.

Fiona Watson, directrice de la recherche et du plaidoyer chez Survival International, a commenté l’annonce de sa mort : “Aucun étranger ne connaissait le nom de cet homme, ni même beaucoup de choses sur sa tribu – et avec sa mort, le génocide de son peuple est complet.

“Car c’était bien un génocide – l’anéantissement délibéré de tout un peuple par des éleveurs de bétail avides de terres et de richesses.”

Image:

L’homme a reçu le surnom pour son habitude de creuser des trous profonds pour piéger des animaux ou se cacher. Photo: J Pessoa Survival International



Elle a ajouté : “Il symbolisait à la fois la violence et la cruauté épouvantables infligées aux peuples autochtones du monde entier au nom de la colonisation et du profit, mais aussi leur résistance.

“Nous ne pouvons qu’imaginer les horreurs dont il a été témoin dans sa vie et la solitude de son existence après que le reste de sa tribu ait été tué, mais il a résolument résisté à toutes les tentatives de contact et a clairement indiqué qu’il voulait juste qu’on le laisse seul.”

Des images de l’homme inconnu prises le montrant en train de pirater un arbre avec une hache ont été publiées par la FUNAI en 2018.

Survival International a déclaré que ses campings abandonnés montraient qu’il plantait des cultures telles que du maïs, de la papaye et des bananes et qu’il construisait ses maisons en paille et en chaume.