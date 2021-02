Le dernier membre du cabinet de Boris Johnson pourrait-il finir par annuler le Brexit?

De son côté, Frost se voit simplement «debout sur les épaules de géants», et en particulier sur la figure titanesque de Michael Gove. Louange en effet, et dans une phrase rongeur généralement associée à Sir Isaac Newton. Il défie toute croyance, sinon la gravité, de lancer Gove dans une entreprise aussi exaltée.

À première vue, Gove s’amusait plutôt à conclure l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’Union européenne. En tant que l’un des rares eurosceptiques authentiques au sein du gouvernement, il a dû être gratifiant de pouvoir plaider le cas de la Grande-Bretagne au plus haut niveau, de présider d’importants comités mixtes et d’évaluer les menaces les plus dangereuses pesant sur le statut de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni ( une cause qui le passionne également).