Le dernier match USWNT de Rapinoe laisse un vide qui ne peut être comblé

CHICAGO — Les coéquipiers de Megan Rapinoe l’encourageaient. Après qu’Emily Sonnett ait marqué de la tête après que le corner de Rapinoe lui ait été frappé à la 49e minute, elle a célébré en sautant directement dans les bras de Rapinoe.

Puis les demandes adressées à Rapinoe sont arrivées : prenez la pose qu’elle avait rendue célèbre en France lors de la Coupe du monde féminine il y a quatre ans, juste une fois de plus. Rapinoe a accepté, donnant aux 25 622 fans de l’USWNT à Soldier Field un dernier souvenir à emporter avec eux.

C’était un bon timing car cinq minutes plus tard, le signal du quatrième arbitre arrivait, indiquant que Rapinoe devait être remplacé.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Abonnez-vous au podcast sur le football féminin d’ESPN : Le poste éloigné

Quelques secondes plus tôt, Rapinoe avait presque réussi à terminer un livre de contes, mais n’avait pu tirer son coup franc que juste au-dessus de la barre, ondulant le haut du filet et trompant certains fans en leur faisant croire qu’elle avait marqué. La joueuse de 38 ans a tenté de s’imprégner de ses derniers instants sous le maillot américain, serrant dans ses bras autant de ses coéquipières que possible. Elle a donné le brassard de capitaine à Lindsey Horan et a fait un petit salut avant de laisser la place à Midge Purce. La foule lui a fait une standing ovation, témoignant de son appréciation.

Et avec cela, le temps de Rapinoe en tant qu’international américain a pris fin. Elle a terminé sa carrière à l’USWNT, débutée en 2006, avec 203 apparitions, 63 buts, deux Coupes du monde, une médaille d’or olympique, une lutte victorieuse pour l’égalité salariale et trop de souvenirs indélébiles pour les compter, y compris le type d’adieu que la plupart les joueurs ne font que rêver.

« C’est difficile de savoir ce que l’on veut », a déclaré Rapinoe à propos des célébrations entourant son dernier match. « Mais je pense que le simple fait d’avoir [a celebration] C’était vraiment ce que je voulais, pouvoir tourner la page et pouvoir dire au revoir aussi. »

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Il y avait une ambiance contente, presque sereine, chez Rapinoe à l’approche de ce match, bien qu’entrecoupée de larmes occasionnelles. C’est une joueuse apaisée par sa décision de mettre un terme à sa carrière, qui a encore quelques semaines à parcourir en club avec OL Reign. On savait également qu’elle avait fait tout ce qu’elle pouvait, sur et en dehors du terrain. Son réservoir est presque vide et il n’est pas nécessaire de le remplir.

« Avoir cette soirée, et la ressentir et la voir de la part de mes coéquipiers et de notre staff et certainement de la part des fans qui ont joué un rôle si important dans notre succès sur et en dehors du terrain, c’était vraiment très spécial. » dit-elle.

La période de transition que traverse l’équipe nationale féminine des États-Unis se poursuit donc à un rythme soutenu, avec une deuxième victoire contre l’Afrique du Sud en quatre jours, cette fois sur le score de 2-0. Jeudi dernier, c’était Julie Ertz qui faisait ses adieux. Dimanche, c’était au tour de Rapinoe.

Les cérémonies d’avant-match emportaient avec elles leur faste habituel. Des membres de la famille de Rapinoe étaient présents, tout comme sa fiancée Sue Bird. Une vidéo d’animation diffusait les paroles « Héros américain, Megan Rapinoe ». Un maillot encadré avec le nom de Rapinoe a été présenté.

Tout comme lors de la fête de retraite d’Ertz jeudi, les coéquipiers de Rapinoe ont fait ce qu’ils pouvaient pour l’inscrire sur la feuille de match, soit avec un but, soit avec une passe décisive. Compte tenu de la position de Rapinoe en tant qu’ailière, c’était plus facile à dire qu’à faire, même si elle a pris chaque coup franc à portée du but. En fait, le jeu semblait parfois un peu forcé.

Il y a eu quelques quasi-accidents. Trinity Rodman n’a pas pu trouver Rapinoe avec une passe de centre à la 38e minute. Rapinoe a ensuite failli décrocher une passe décisive, seulement pour qu’Alex Morgan passe le ballon de la tête.

Ce n’est que lorsque les États-Unis ont joué un peu plus instinctivement qu’ils ont réussi à percer. Morgan a récupéré un ballon dans la surface et a délivré un délicieux centre que Rodman a renvoyé de volée avec de la puissance à revendre à la 18e minute. Le but de Sonnett a par la suite rendu le match sécuritaire et reflétait plus fidèlement le niveau de domination des Américains. L’Afrique du Sud n’a pas enregistré un seul tir.

Mais aussi joyeuse que soit la soirée, on ne pouvait échapper au fait que les choses semblent encore un peu compliquées autour de l’USWNT en ce moment. La déception de l’élimination des huitièmes de finale de la Coupe du Monde est quelque chose que les joueurs sont encore en train de traiter. Le prochain manager n’a pas encore été embauché, le directeur sportif de l’US Soccer, Matt Crocker, ayant déclaré dimanche qu’il était sur la bonne voie pour procéder à l’embauche au moment où l’équipe se réunirait pour un camp d’entraînement en décembre.

Les transitions concernant le personnel peuvent également être délicates. Les joueurs deviennent des légendes précisément parce que leurs attributs sont si difficiles à remplacer. Ce sera le cas de Rapinoe et de sa combinaison de charisme et de créativité. Crocker a déclaré qu’il souhaitait faire évoluer l’USWNT vers un jeu davantage basé sur la possession. Mais créer des joueurs capables de jouer ce style nécessitera de la planification et de l’exécution.

Megan Rapinoe a terminé sa carrière à l’USWNT de manière typique : une victoire, un rôle clé dans un but et, bien sûr, un héritage qui ne sera jamais égalé. Michael Reaves/Getty Images

Cela demandera également de la patience. Lors de ses remarques d’après-match, Rapinoe a parlé de créer un espace pour que l’équipe soit qui elle est, et même pour que les fans fassent de même. Mais les départs à la retraite d’Ertz et de Rapinoe ont créé un autre type d’espace. Il y a maintenant des trous à combler. C’est une dynamique dont Rapinoe est bien consciente.

« Je pense qu’à ma personnalité et depuis combien de temps je suis dans l’équipe et évidemment dans un rôle de leadership, je veux dire, évidemment, cela laisse quelque chose », a déclaré Rapinoe. « Mais j’ai l’impression que nous avons mis un point d’honneur, en tant que joueurs plus âgés, à en parler avec des joueurs plus jeunes et à ne pas simplement laisser un vide. Je pense donc que cela va prendre un peu de temps. Mais c’est un peu la beauté. de cette équipe, c’est aussi que le prochain camp aura lieu et que l’effectif sera différent et que l’attention changera immédiatement. Et maintenant, ils doivent aller remporter une médaille d’or olympique, ce que nous n’avons pas fait depuis longtemps.

La manager par intérim Twila Kilgore veille à ne pas créer d’attentes irréalistes. Elle ne veut pas que la prochaine génération essaie d’être le prochain Ertz ou Rapinoe, mais la première Trinity Rodman, Alyssa Thompson ou Mia Fishel, qui a fait ses débuts à l’USWNT dans le match.

« Il s’agit d’être vous-même au mieux de vos capacités », a déclaré Kilgore. « C’est quelque chose qui [Rapinoe] a apporté à la table, soyez vous-même sans honte et je pense que les joueurs se mobiliseront lorsqu’ils verront l’opportunité. Ils intensifient leurs efforts et à mesure qu’il devient de plus en plus clair que ce rôle pourrait être le leur de façon permanente, nous verrons de plus en plus de confiance. »

Les joueurs prennent ces conseils à cœur, certains provenant de Rapinoe elle-même.

« C’est vraiment drôle parce que [Rapinoe] parle toujours de tout ce qu’elle fait, ce n’est pas pour inspirer, c’est pour aider. Mais ce qu’elle a fait, c’est qu’elle a inspiré les générations derrière nous, et je sais juste que quelqu’un va intervenir et remplir ce rôle », a déclaré Purce. « Personne ne pensait que Megan Rapinoe allait être Megan Rapinoe, mais ce qu’elle a fait a rendu les choses plus faciles. pour que la prochaine Megan Rapinoe brille. »

C’est une évolution dans laquelle Rapinoe va désormais jouer un rôle peu familier, celui de spectateur. Elle suivra le match avec intérêt, même si elle est également convaincue que l’équipe trouvera son chemin.

« Je pense qu’ils sont évidemment super motivés et j’aime penser que nous les avons bien préparés pour aller de l’avant », a déclaré Rapinoe à propos de la jeune génération. « Nous serons toujours là pour aider quand nous le pouvons, mais c’est leur équipe maintenant. »