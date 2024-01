Le dernier match pour le titre NFC des Lions de Détroit a été une défaite éclatante contre Washington

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Les Lions de Détroit ont remporté quatre championnats de la NFL avant la fusion AFL-NFL de 1970, dont trois entre 1952 et 1957, mais ils ont enduré depuis des décennies de futilité et restent l’une des quatre équipes à ne jamais participer au Super Bowl. Ils peuvent changer cela avec une victoire dimanche à San Francisco lors de la deuxième participation de la franchise au match de championnat NFC.

Le premier cas s’est produit en janvier 1992, après que Détroit ait remporté un record de franchise de 12 matchs en route vers le titre de la division centrale de la NFC et ait mis en déroute Dallas lors de la ronde de division pour décrocher un rendez-vous avec Washington avec un voyage au Super Bowl en jeu. Retour sur le parcours des Lions Défaite 41-10 dans cette compétition, qui a mis fin à une série inspirée d’une saison émouvante et a marqué le début d’une disette de 32 ans en matchs de championnat pour l’équipe.

Les Lions sont arrivés à Washington sur une séquence de sept victoires consécutives, qui a débuté par une victoire lors de la 12e semaine marquée par une tragédie. Lors du premier jeu du quatrième quart-temps de la défaite 21-10 de Detroit contre les Rams de Los Angeles, le garde droit des Lions Mike Utley a subi une blessure à la moelle épinière qui l’a laissé largement paralysé de la poitrine aux pieds.

Dan Campbell avait une vision pour les Lions. Trois ans plus tard, c’est la réalité.

Utley a levé le pouce alors qu’il était transporté hors du terrain, et ce geste est devenu un cri de ralliement pour l’équipe, qui a consacré le reste de sa saison au joueur de 25 ans. Après la surprise de Détroit Déroute 38-6 en séries éliminatoires de Dallas au Pontiac Silverdome, le propriétaire de l’équipe, William Clay Ford, a livré un ballon de match à Utley, qui avait regardé la victoire à la télévision depuis l’hôpital d’Englewood, au Colorado, où il était en rééducation.

Les Lions étaient outsiders de 13½ points contre Washington, qui cherchait à disputer sa quatrième participation au Super Bowl en neuf saisons. L’équipe de Joe Gibbs avait une fiche de 14-2 et a dominé ses adversaires par 261 points au cours de la saison régulière.

En incluant sa défaite 24-7 contre les Falcons lors de la ronde de division, Washington avait une fiche de 8-1 au RFK Stadium, où il avait une fiche de 4-0 de tous les temps lors des matchs de championnat de la NFC et avait ouvert la saison 1991 avec une victoire de 45-0 contre les Falcons. Lions sur « Football du dimanche soir ». Le porteur de ballon vedette de Détroit, Barry Sanders, était inactif pour ce match en raison de douleurs aux côtes, ce qui a donné aux Lions et à leurs fans l’espoir que le match revanche serait plus compétitif.

“Comme il serait poétique pour les Underdogs américains de boucler la boucle de cette saison du destin avec une victoire surprise contre une équipe que personne ne leur donne l’ombre d’une chance de vaincre”, a écrit Bryan Burwell du Detroit Free Press dans la semaine précédant le jeu.

Peu d’experts de la NFL ont choisi Détroit pour vaincre les Cowboys, et certains joueurs de Washington ont admis qu’ils se préparaient mentalement pour une confrontation à enjeux élevés avec leurs rivaux de la NFC Est.

“Je pense que tout le monde pensait que Dallas les battrait”, a déclaré l’ailier rapproché de Washington Don Warren. “Mais restez assis et regardez les Lions à la télévision, et ils jouent très bien et avec beaucoup d’enthousiasme. Ils se sont ralliés à la blessure de Mike Utley et ont prouvé qu’ils méritaient d’aller aussi loin.

“Ils avaient l’air terriblement impressionnants”, a déclaré Gibbs. « Nous savons ce que nous pensons de Dallas, et en deux essais, nous n’avons pas pu nous rapprocher de ce que les Lions ont fait contre les Cowboys. Nous avons du pain sur la planche et nous devrons bien jouer.

Avec leur première place au Super Bowl en vue, l’histoire n’était pas du côté des Lions. Détroit avait une fiche de 0-15 de tous les temps à Washington depuis les matchs au Griffith Stadium et avait perdu 14 matchs consécutifs contre Washington depuis 1965.

“C’était à l’époque, c’est maintenant”, a déclaré le secondeur des Lions Chris Spielman. “Nous ne regardons pas le passé.”

Le centre de Détroit Kevin Glover a livré un message émouvant à ses coéquipiers lors de la réunion de prière d’avant-match des Lions. “Nous avons un gars à Denver qui se sacrifie parce qu’il veut aller au Super Bowl!” dit-il à propos d’Utley, qui vit maintenant dans l’Utah et supervise un fondation soutenir le traitement de restauration fonctionnelle pour les personnes souffrant de lésions médullaires. « Sacrifier pour nous ! Donnons-le-lui ! »

Une autre tragédie a pesé lourdement sur le cœur et l’esprit des joueurs et des supporters de Washington. Avant le coup d’envoi, un message est apparu sur le tableau d’affichage du RFK indiquant que le match était dédié au présentateur sportif bien-aimé de la WUSA (Channel 9), Glenn Brenner, à qui on avait diagnostiqué une tumeur cérébrale inopérable deux jours plus tôt. Gibbs a déclaré aux journalistes que l’équipe avait offert une prière pour Brenner samedi soir. Des banderoles indiquant « Nous aimons U Glenn » et « Gagnez-en un pour le Brenner » étaient accrochées aux tribunes.

La défense dominante de Washington a donné le ton dès le début. Lors du deuxième jeu de mêlée de Detroit, l’ailier défensif Charles Mann a contourné le plaqueur droit recrue Scott Conover et a égalisé le quart-arrière Erik Kramer, forçant un échappé que l’ailier défensif Fred Stokes a récupéré au 11 des Lions. Deux jeux plus tard, le porteur de ballon Gerald Riggs a foncé dans le ballon. zone des buts à deux mètres pour donner à Washington une avance de 7-0 à peine une minute après le début du match.

Le secondeur Kurt Gouveia a intercepté une passe de Kramer sur la possession suivante de Detroit pour établir un panier de 20 verges par Chip Lohmiller.

Kramer, qui a débuté les huit derniers matchs de la saison régulière après que Rodney Peete ait subi une déchirure du tendon d’Achille lors de la 9e semaine, a répondu avec une passe de touché de 18 verges à Willie Green. Le deuxième touché de Riggs a prolongé l’avance de Washington à 10, mais le panier de 30 verges d’Eddie Murray avant la mi-temps a ramené les Lions à 17-10.

Washington a couronné son premier entraînement du troisième quart avec un autre panier de Lohmiller. Après que Jumpy Geathers ait bloqué une tentative de placement lors de la prochaine possession de Detroit, le quart-arrière Mark Rypien a ouvert le match avec une passe de touché de 45 verges parfaitement placée au receveur large Gary Clark.

Rypien a ajouté une passe de touché de 21 verges à Art Monk au quatrième quart, moment auquel les fans scandaient « Nous voulons Buffalo ! » en prévision d’un match du Super Bowl avec le champion de l’AFC Bills.

“Si vous l’aviez mis en Alaska, il aurait chauffé la situation”, a déclaré la sécurité des Lions Bennie Blades à propos de Rypien, qui n’a pas été limogé et a complété 12 des 17 passes pour 228 verges. “C’est comme ça qu’il était sexy.”

Le coordonnateur défensif de Washington, Richie Petitbon, a mis la pression tôt et souvent, et le secondeur Wilber Marshall a réussi trois des cinq sacs de Washington.

“Vous frappez un gars et il va se coucher ou devenir Joe Montana”, a déclaré le plaqueur défensif de Washington Tim Johnson à propos de Kramer, qui a réalisé 21 sur 33 pour 249 verges et une interception avant d’être mis sur le banc pour Andre Ware. “Cela valait la peine d’essayer.”

Le demi de coin de Washington, Darrell Green, a complété le score avec un retour d’interception pour un touché.

Sanders, qui était limité à 44 verges au sol en 11 courses, a déclaré que Washington était « trop physique et trop mature » pour les Lions. Gibbs a fait l’éloge de la défense de son équipe et de la foule bruyante de 55 585 personnes, ce qui a rendu la vie misérable à l’offensive de Détroit.

“C’était si fort que les récepteurs n’avaient aucune chance de l’entendre”, a déclaré Glover. “Je suis juste sous Erik et à plusieurs reprises, je ne pouvais pas l’entendre.”

“Wow”, a déclaré l’entraîneur des Lions Wayne Fontes après la fin de la saison de son équipe de la même manière qu’elle avait commencé, avec une défaite éclatante contre RFK. « Est-ce que ça ressemblait à une rediffusion du dernier match, ou quoi ?

« Celui-ci est de loin le plus doux », a déclaré le secondeur de Washington Monte Coleman, un vétéran de 13 ans, aux journalistes après le match. « Cela ne se compare à rien d’autre au monde. Je ne sais pas si j’aurai l’occasion de refaire ça.

Au milieu de la célébration dans le vestiaire des vainqueurs, les joueurs et les entraîneurs de Washington ont exprimé leur tristesse face à l’état de Brenner.

“Ce qui s’est passé avec Glenn Brenner vous fait réaliser à quel point la vie est fragile”, a déclaré Gibbs, qui a remis un ballon de match à Brenner à l’hôpital universitaire George Washington ce soir-là. Brenner est décédé deux jours plus tard à 44 ans.

“Store the Roar”, disait le titre au sommet de l’histoire du jeu dans le Free Press.

“Je suis très, très fier de cette équipe”, a déclaré Fontes après la défaite. « Je ne retournerai pas à Détroit la tête baissée. Et mon équipe ne rentrera pas chez elle la tête baissée.

Au Super Bowl de Minneapolis, deux semaines plus tard, les joueurs de Washington a fait le signe du pouce levé lors des présentations d’avant-match, en hommage à Utley. Washington a ensuite battu les Bills 37-24, Rypien remportant les honneurs de MVP.