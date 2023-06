Le dernier match de Lionel Messi pour le PSG se termine par une défaite – alors que les spéculations s’intensifient sur son prochain coup | Nouvelles du monde

Le dernier match de Lionel Messi pour le Paris St Germain – et peut-être sa dernière sortie dans le football européen – s’est soldé par une défaite samedi.

Les champions de Ligue 1 ont été battus 3-2 à domicile contre Clermont lors d’une chaude soirée, après avoir cédé une avance de deux buts qui leur avait été donnée par l’attaquant français Kylian Mbappe et le défenseur espagnol sortant Sergio Ramos.

Ce n’était pas le chemin Messi aurait souhaité se retirer – il n’a pas non plus réussi à s’inscrire sur la feuille de match et a été moqué par certains supporters locaux au Parc des Princes lorsque l’annonceur du stade a lu son nom avant le coup d’envoi.

L’Argentin de 35 ans quittera la capitale française cet été à l’expiration de son contrat et est fortement lié à un gros transfert d’argent vers le club saoudien d’Al-Hilal.

Cela le remettrait dans la même ligue que son ancien rival Cristiano Ronaldo, avec qui il a verrouillé les cornes à plusieurs reprises lorsque la paire a joué pour Barcelone et le Real Madrid en Liga.

Ronaldo est devenu le joueur le mieux payé du football mondial lorsqu’il a déménagé à Al-Nassr en décembreayant a quitté Manchester United de manière ignominieuse au milieu de la saison.

Al-Hilal serait disposé à donner à Messi un salaire encore plus élevé, potentiellement au nord de 300 millions de livres sterling par an.

Un retour à Barcelone ?

Messi a également été lié à un retour à Barcelone, son seul club précédent, où il a fait plus de 500 apparitions et marqué presque autant de buts.

Les géants catalans ont enduré des difficultés financières extrêmes ces dernières années et ont laissé Messi effectuer un transfert gratuit il y a deux ans après avoir contracté plus d’un milliard de livres sterling de dettes.

Il reste à voir comment le club pourrait financer un accord pour Messi, toute offre susceptible d’être rejetée par toute proposition de l’Arabie saoudite.

Image:

Lionel Messi a remporté la Coupe du monde pour la première fois l’an dernier



Le bilan mitigé de Messi à Paris

Avant son dernier match à Paris, Messi est entré sur le terrain avec ses trois enfants.

« Je tiens à remercier le club, la ville de Paris et ses habitants pour ces deux années », a-t-il déclaré sur le site du club.

« Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Messi a remporté deux titres de champion et un trophée des champions de France lors de son séjour au PSG, marquant 32 buts.

Il a marqué son 496e but en carrière en championnat le mois dernier, battant le record de Ronaldo pour les cinq premières divisions européennes.

Mais sa relation avec le club soutenu par le Qatar et ses fans s’est détériorée depuis qu’il a remporté la Coupe du monde en décembre, sa forme ayant chuté et son équipe s’étant retirée de la Ligue des champions.

Il a également été suspendu par le PSG après une voyage non autorisé en Arabie Saouditeoù il a un accord commercial pour promouvoir le tourisme.